Veja 15 figuras públicas com inteligência acima da média

Pesquisa avalia as pessoas mais inteligentes do mundo

Montar uma lista com as pessoas muito inteligentes o é uma tarefa que requer uma boa pesquisa e avaliação de testes diversos de QI. Além disso, diversas personalidades deixaram importantes legados para a humanidade com suas descobertas científicas e estudos de grande relevância e nunca fizeram teste de QI que determinasse a pontuação.

Para esta avaliação, foram analisados dados em pesquisas confiáveis em sites de notícias relevantes em mais de um país.

Também foi avaliado se a a pessoa pode ser considerada figura pública pela quantidade de notícias, período de permanência na imprensa e o veículo de comunicação veiculado, assim como se possui selo de verificação em sua rede social.

O outro método, foi avaliar se a personalidade faz parte de sociedades de alto QI, que não deixariam dúvidas sobre sua pontuação já que, essas sociedades possuem seus próprios métodos para ingresso e são confiáveis.

Para falar das pessoas muito inteligentes atualmente é preciso, primeiramente, compreender qual será o parâmetro em que será baseado estes dados. Em testes de QI, as pontuações variam de acordo com o método, o tipo de teste e o cálculo desvio padrão.

Ou seja, nem sempre uma pessoa com QI 170 é mais inteligente que uma pessoa de QI 150, visto que esses resultados são obtidos por meio de testagens diferentes. Por isso, a melhor avaliação seria a chamada de percentil que tem como pico máximo 99.9.

Muito fala-se de multiplas inteligências, mas a ciência ainda usa testes de QI para definir a inteligência, assim como para fazer estudos de problemas psiquiátricos. Estudos já comprovaram que o QI define a inteligência e tem vínculo com a evolução humana, assim como é o precursor para o desenvolvimento de tipos de inteligência.

Quem são as figuras públicas vivas mais inteligentes do mundo:

1. Bill Gates (1955-) – Empresário, inventor e magnata (Estados Unidos) – 160 pontos de QI (99,9 de percentil)

Fundou junto com Paul Allen a Microsoft, a maior e mais conhecida empresa de software do mundo em termos de valor de mercado.

2. Christopher Hirata (1982-) – Cosmólogo e astrofísico (Estados Unidos) – 225 pontos de QI (99,9 de percentil)

Aos 13 anos, ganhou a medalha de ouro em 1996 na Olimpíada Internacional de Física. Estudou física na Caltech dos 14 aos 18 anos, graduando-se como bacharel em 2001. Fez pesquisas aos 16 anos para o JPL sobre a colonização de Marte e recebeu seu PhD sob a supervisão de Uroš Seljak em 2005 da Universidade de Princeton em Astrofísica (tese: Teoria de Lente Gravitacional Fraca e Análise de Dados).

De 2005 a 2007, ele foi professor visitante no Institute for Advanced Study. De 2006 a 2012, foi professor assistente e, em seguida, professor titular na Caltech antes de se mudar para a Ohio State University. Atualmente é professor do Centro de Cosmologia e Física das Astro Partículas da OSU (CCAPP).

3. Fabiano de Abreu Agrela (1981-) – Jornalista, PhD neurocientista, mestre em psicologia, psicanalista, filósofo, antropólogo, inteligência artificial (Brasil e Portugal) – 155 pontos e 188 pontos de QI (99,9 de percentil)

Nascido no Brasil e filho de imigrantes europeus, detém o recorde internacional na criação de personagens como jornalista, tem 8 descobertas na ciência e é um dos maiores especialistas em estudos sobre inteligência. Apresentou 155 pontos em testes com desvio padrão 15 e 188 pontos com desvio padrão 24 (base de cálculo). Ele é membro de 4 sociedades de alto QI, High IQ, Mensa International, Intertel e Triple Nine Society, esta última a mais restrita do mundo só aprovando pessoas com 99,9 de percentil.

4. Frank Lampard (1978-) – Técnico e ex-jogador de futebol (Inglaterra) – 160 pontos de QI (99,9 de

percentil)

Considerado um dos maiores futebolistas de todos os tempos, Lampard foi também um dos maiores ídolos da história do clube inglês Chelsea.

5. Garry Kasparov (1963-) – Escritor e político (Rússia) – 190 pontos de QI (99,9 de percentil)

O mais jovem campeão mundial de xadrez é considerado o melhor jogador de todos os tempos. Já foi candidato a presidente da Rússia.

6. Marilyn von Savant (1946-) – Escritora (Estados Unidos) – 228 pontos de QI (99,9 de percentil)

Marilyn já foi citada no Livro Guinness dos Recordes como a mulher mais inteligente do mundo. (Lembrando que o Guinness não tem acesso a todos os testes de QI, sendo necessário entrar em contato com a revista para avaliação).

7. Roger Rocha Moreira (1956-) – é um músico brasileiro, conhecido por ser o principal idealizador, compositor, guitarrista e vocalista da banda de rock Ultraje a Rigor, além de fazer parte do late-night talk show The Noite com Danilo Gentili. – 172 pontos de QI (99,9 de percentil)

Cursou o primeiro grau (primário e ginásio) no Liceu Pasteur e o segundo grau (colegial) no Colégio Objetivo. Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, cursou até o terceiro ano de Arquitetura, porém, é formado em Língua inglesa pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos e frequentou o Conservatório Dramático e Musical, o Conservatório Musical Brooklin Paulista, o Clam e a Fundação das Artes de São Caetano do Sul, tendo habilidade com a guitarra e a flauta.

8. Jô Soares (1954 -) – José Eugênio é um humorista, apresentador de televisão, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator e músicobrasileiro. Apresentou de 1988 a 1999 o Jô Soares Onze e Meia no SBT e de 2000 a 2016 o Programa do Jô na Globo – 156 pontos de QI (99,9 de percentil).

O apresentador e humorista Jô Soares também tem um QI de gênio. Além de ser muito talentoso ao atuar, dirigir, escrever roteiros, livros e peças de teatro.

9. Terence Tao (1975 -) – Matemático (Austrália e China) – 230 pontos de QI (99,9 de percentil)

Professor de matemática na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Aos nove anos, ele já tinha aulas de matemática de nível superior, e, aos 20, recebeu o título de Doutor da Universidade de Princeton.

10. Kim Ung-yong (1962 -) – Engenheiro (Coréia do Sul) – 210 pontos de QI (99,9 de percentil)

Kim foi um estudante convidado de física na Universidade Hanyang dos 4 aos 5 anos de idade, sendo aos 8, convidado pela NASA para terminar seus estudos nos Estados Unidos. Fez doutorado em física pela Universidade Estadual do Colorado, antes de completar 16 anos de idade. De volta a Coreia do Sul, hoje reside atualmente, é autor de diversos artigos.

11. Rowan Atkinson (1955 -) – O ator conhecido por dar vida ao personagem Mr. Bean – 178 pontos de QI (99,9 de percentil)

Rowan Sebastian Atkinson é um ator, comediante, dublador e roteirista britânico. Ele é mais conhecido por ser o criador e intérprete do personagem Mr. Bean, que ficou mundialmente famoso pela série de televisão homônima, vencedora do British Academy Television Award e suas duas adaptações para o cinema: Bean e Mr.

12. Philip Emeagwali (1954 -) – Cientista da computação (Nigéria) – 190 pontos de QI (99,9 de percentil)

Ganhou o Prêmio Gordon Bell de 1989 por preço-desempenho em aplicativos de computação de alto desempenho, em um cálculo de modelagem de reservatório de petróleo usando uma nova formulação e implementação matemática.

13. Rick Rosner (1941 -) – Produtor de TV e inventor (Estados Unidos) – 192 pontos de QI (99,9 de percentil)

Produtor de televisão americano conhecido por criar o programa de televisão CHiPs. Desenvolveu uma televisão portátil por satélite em parceria com a DirecTV.

14. Judit Polgár (1976 -) – Jogadora de Xadrez (Hungria) – 160 pontos de QI (99,9 de percentil)

Considerada a jogadora de xadrez mais forte de todos os tempos. Foi a primeira mulher a vencer o então campeão mundial Garry Kasparov.

15. James Woods (1947 – ) Ator (Estados Unidos) – 180 pontos de QI (99,9 de percentil)

A crítica especializada o considera um dos mais atuantes e brilhantes atores do cinema americano.

Teste de QI

O teste de QI mais utilizado no mundo é o WAIS. Nele, são feitos a maioria dos estudos em relação a média do QI mundial em cada país. Confira a média geral de QI em alguns países do mundo, em pontos e percentil, desvio padrão 15:

Brasil: 87 pontos, percentil 19,30;

Portugal: 95 pontos, percentil 36,94;

Argentina: 96 pontos, percentil 39,48;

Itália: 102 pontos, percentil 55,30;

Alemanha: 102 pontos, percentil 55,30;

Espanha: 99 pontos, percentil 47,34;

França: 98 pontos, percentil 44,69;

Estados Unidos: 98 pontos, percentil 44,69;

China: 100 pontos, percentil 49,99;

Reino Unido: 100 pontos, percentil 49,99;

Angola: 68 pontos, percentil 1,64;

Moçambique: 64 pontos, percentil 0,81;

Japão: 105 pontos, percentil 63,05;

Hong Kong e Coréia do Sul: 106 pontos, percentil 65,54;

Para se determinar quem são os mais inteligentes do mundo, o critério aqui adotado será aqueles que possuem o percentil acima de 99, que é o maior registro que se pode atingir neste critério, independente de outros testes. Basta ver exemplos históricos como Leonardo da Vinci e Einstein, por exemplo, que tiveram suas inteligências avaliadas por suas personalidades, afinal, na época deles não havia uma avaliação tão elaborada como existe neste século XXI.

Como é feita a medição da inteligência no teste de QI?

Para que seja medida a inteligência a partir do teste de QI, utiliza-se a fórmula:

QI = 100 X IDADE MENTAL (IM)/ IDADE CRONOLÓGICA (IC)

A tabela com a escala de classificação, desvio padrão 15, é:

Gênio: acima de 144 pontos;

Superdotado: de 130 a 144 pontos;

Acima da média: de 115 a 129 pontos;

Média alta: de 100 a 114 pontos;

Média baixa: de 85 a 99 pontos;

Abaixo da média: de 70 a 84 pontos;

Baixo: de 55 a 69 pontos;

Muito baixo: menos de 55 pontos.