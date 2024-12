VÍDEO: Ciclista rouba buquê de noiva momentos antes de casamento

A psicóloga carioca Rachel Sion viralizou nas redes sociais após mostrar um momento inusitado que aconteceu com ela no dia de seu casamento. Em um post, com mais de 5 milhões de visualizações, ela mostra que teve o buquê roubado momentos antes de entrar na igreja.

Nas imagens, a noiva aparece vestida de branco, sendo amparada por uma amiga. Rachel tinha acabado de descer do carro e se encaminhava, com o buquê de flores roxas na mão, para a igreja. Foi quando um homem que pilotava uma bicicleta elétrica passou em alta velocidade e levou as flores da sua mão.

“A ansiedade foi tanta que nem esperaram jogar o buquê”, brincou a noiva. O casamento aconteceu em março, mas só agora Rachel resolveu mostrar o momento inesperado.

Em outro vídeo nas redes sociais, Rachel afirma que não acredita que foi roubada. “O buquê não foi roubado, eu acho. Eu não sei se ele esbarrou em mim e caiu, ou se ele realmente roubou, viu que era um buquê e jogou fora. Quando eu vi, o buquê estava longe”, revelou.

Mas, mesmo com as coisas saindo do controle, a psicóloga se manteve tranquila. Isso porque o casal teve duas cerimônias: uma na igreja católica, quando o buquê foi roubado, e uma com festa. “Esse não foi o casamento com festa, então, não foi o grande dia. Foi muito engraçado, na verdade, na hora eu e minha amiga ficamos meio perplexas. A minha sogra estava muito chateada, porque era o grande dia para a família do meu marido, que eles são católicos”, destacou.

E, com pensamento positivo, ela destacou que ter o buquê levado foi o menor dos problemas que poderiam ter acontecido. “Na verdade, eu imagino que o cara ia me atropelar. Era pra ser muito mais catastrófico do que realmente foi”, afirmou.

Nos comentários, muita gente se comoveu com a história. “Que ódio! Um buquê de noiva do mais simples é, por baixo, R$ 350”, lamentou um perfil. “Ela deu literalmente DOIS passos depois que saiu do carro e foi roubada, absolute Rio de Janeiro”, escreveu outro.

Também não faltou quem quisesse levar a história com bom humor. “Esse tava com muita vontade de ser o próximo a casar mesmo”, brincou um perfil, citando a tradição de que quem pega o buquê em um casamento é o próximo a se casar.

Teve comentário que “defendesse” a ação do homem. “Pelo menos vai chegar em casa com flores. Assaltante sim, romântico também”, debochou.

🚨VEJA: No Rio, noiva tem buquê de flores roubado antes de entrar em sua própria cerimônia de casamento e vídeo viraliza nas redes sociais. pic.twitter.com/MtO5x4AyCW — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 24, 2024

*Com informações do Correio Braziliense

