Nove foragidos da Justiça são capturados em Manaus

Nove foragidos da Justiça, com idades entre 24 e 54 anos, foram capturados entre sábado (4) e domingo (5), em Manaus.

As ações policiais foram efetuadas pelas equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) e das 14ª, 15º e 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), em diversas zonas da capital.

No domingo, a equipe policial da Rocam capturou cinco foragidos da Justiça, durante patrulhamentos de rotina nos bairros Tancredo Neves, Gilberto Mestrinho, Cidade Nova, respectivamente nas Zonas Leste e norte de Manaus. Os homens possuíam mandados de prisão em aberto por crimes como roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Os foragidos capturados na zona norte foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), enquanto os presos na zona leste foram conduzidos para o 14º DIP.

Ainda no domingo, a equipe policial da 14ª Cicom capturou um foragido da Justiça, durante patrulhamento na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Após consulta ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), os policiais militares constataram que o suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao 14º DIP.

Já no sábado, as equipes policiais das 15ª e 30ª Cicom capturaram dois foragidos da Justiça, nos bairros Nova Cidade, zona norte, e Jorge Teixeira, Zona Leste, respectivamente.

O homem capturado pelos PMs da 15ª Cicom foi abordado após sua ex-companheira denunciá-lo por violência doméstica. No local, os policiais militares ao consultarem o Cecopom, constataram que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto. O segundo suspeito, abordado pela 30ª Cicom, foi capturado durante patrulhamento de rotina.

O suspeito de agredir a companheira, foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), enquanto o outro homem foi encaminhado ao 6º DIP.

Ainda no sábado, a equipe policial do BPAmb capturou um foragido da Justiça, durante fiscalização ambiental, na comunidade Mura Raio de Sol, localizada no bairro Tarumã, Zona Oeste. Durante os procedimentos de abordagem, os PMs constataram por meio do Cecopom que um dos responsáveis pelo desmatamento da área possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ele foi conduzido ao 19º DIP.

Denúncia

‌A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

