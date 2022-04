AM alinha ações para desenvolvimento sustentável com embaixadores da Ásia

Manaus (AM)- O Amazonas recebeu, nesta segunda-feira (25) representantes de sete países da Ásia para uma reunião de alinhamento de ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Em Manaus pela primeira vez, a comitiva integra a Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

A reunião ocorreu na sede da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e foi articulada pelo Ministério das Relações Exteriores. O encontro na capital reuniu embaixadores dos países integrantes da Asean: Indonésia, Malásia, Myanmar, Filipinas, Vietnã, Singapura, Tailândia, além de representantes do Itamaraty.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira, a reunião foi uma oportunidade de estreitar laços, com nações consideradas exemplos em inovação e tecnologia para países em desenvolvimento, como o Brasil.

“Não foi à toa que a mensagem que o Amazonas passou é de estreitar esses laços para que a gente possa encontrar nossas próprias soluções para o desenvolvimento. Saímos com um belo encaminhamento de aproximar as empresas, centros de pesquisas, universidades tanto do sudeste asiático, quanto aqui, em especial do Amazonas, para que a gente possa fazer dessa ideia uma sinergia concreta”, enfatizou o secretário.

Na ocasião, Eduardo Taveira entregou exemplares do livro ‘Amazonas Mais Verde’, que contém a Estratégia Estadual de Redução de Emissões e Desenvolvimento Sustentável. O secretário também expôs as ações do governo em prol da Amazônia como o programa Guardiões da Floresta, sistema de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) lançado pelo Governo do Amazonas em março deste ano.

Para a chefe do escritório de representação do Itamaraty na região Norte, Maria Deize Camilo Jorge, a visita da comitiva no Amazonas abre o caminho de possibilidade para investimentos na região.

“O conhecimento que eles poderão adquirir aqui com as visitas in loco poderão esclarecer ou até mesmo desfazer qualquer má impressão, qualquer erro de comunicação que tenha ocorrido anteriormente. É de suma importância que eles conheçam a grandeza não só da região como do povo da Amazônia, para que desperte neles o interesse para investir e contribuir para o progresso e desenvolvimento socioeconômico”, pontuou a representante do Itamaraty.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Lucas Silva/Secom

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Careiro recebe projeto Turismo em Movimento

Adaf discute plano para recolhimento de embalagens de agrotóxico

Primeira feira da Agricultura familiar é realizada em Manaus