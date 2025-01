Manaus FC anuncia Ramon Bisson como novo diretor executivo de futebol

O Manaus FC anunciou o paulista Ramon Bisson como novo diretor executivo de futebol. O profissional de 36 anos, natural de Piracicaba (SP), chega para assumir a vaga deixada por Miguel Júnior. O ex-diretor comunicou a saída na segunda-feira (13) alegando motivos familiares.

O executivo tem passagens por XV de Piracicaba-SP, Portuguesa de Desportos-SP e Santo André-SP e chega ao Gavião Real a 10 dias do Campeonato Amazonense. O Manaus FC estreia no Barezão contra o Nacional, no dia 25, na Arena da Amazônia. A bola rola às 19h.

“Recebi com muita satisfação o convite do Presidente Giovanni Silva. Já conhecia o grande trabalho desenvolvido pelo clube, desde 2022 iniciamos uma aproximação e passei a acompanhar o clube mais de perto”, afirmou Ramon, que também é diretor da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol (ABEX).

“Vejo com ótimos olhos a crescente do futebol do Norte do país, especialmente no estado do Amazonas. Teremos um calendário completo e as expectativas são as melhores possíveis. Iniciar bem o ano nas Copas e no Barezão e entrar muito forte em busca do acesso para a Série C”, completou Ramon.

Ramon Bisson é o terceiro diretor executivo anunciado pelo Manaus FC para a temporada de 2025. O segundo, Miguel Júnior, foi anunciado em novembro de 2024 para assumir o posto deixado por Ângelo Márcio, que fora anunciado pelo Gavião em setembro. Ele saiu do Esmeraldino rumo ao Nacional.

Perfil

Ramon Bisson se formou em Direito pela Faculdade de Campinas (FECAMP) e pós-graduado em Gestão do Esporte e Direito Desportivo.

Além de ser diretor da ABEX, o executivo possui cursos de: Gestão de Futebol, Programa de Formação de Executivos de Futebol e Análise de Mercado da CBF Academy.

Leia mais:

Parceria cede bolsas e investe mais de R$ 100 mil para fomento do Flag Football em Manaus

Olímpico Clube lança escola de futebol para crianças e adolescentes

‘Janeiro Branco’ estimula prática da atividade física em prol da saúde mental

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱