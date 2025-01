Amazonense Paulinho, do Vasco, é convocado pela Seleção Brasileira Sub-20

No último domingo (12), Paulinho marcou o primeiro gol pelo time profissional do Vasco da Gama

O amazonense Paulinho, do Vasco da Gama, foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Sul-Americano Sub-20, na Venezuela. O lateral-direito se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), nesta sexta-feira (17).

Natural de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus), Paulinho assume a vaga deixada por Igor Felisberto, que sofreu lesão no tornozelo esquerdo durante o jogo-treino com o Maricá-RJ, no domingo (12), e não terá tempo hábil de recuperação para participar do torneio.

O departamento médico do São Paulo, clube de Felisberto, já está ciente da lesão do atleta.

A Amarelinha se apresentou na Granja Comary no dia 7 de janeiro. A equipe comandada pelo treinador Ramon Menezes seguirá concentrada na região serrana do Rio de Janeiro até sábado (18). No domingo (19), a delegação viaja para a Venezuela.

A Seleção estreia contra a Argentina no dia 24, às 19h30 (horário de Manaus), no Misael Delgado, em Valencia – este será o estádio de todas as partidas na fase de grupos. Em busca da classificação para o hexagonal final, o Brasil enfrenta ainda Colômbia, Equador e Bolívia.

Primeiro gol

No último domingo (12), Paulinho brilhou no primeiro desafio do Vasco da Gama em 2025. O lateral-direito marcou pela primeira vez no profissional no empate em 1 a 1 contra o Nova Iguaçu, pela primeira rodada da Taça Guanabara, no Campeonato Carioca.

“Sentimento (do gol) muito bom, muita emoção. Praticamente cresci aqui, estou aqui desde os sete anos. Não sabia nem como comemorar na hora, tanto que sai mergulhando (risos)”, detalhou o amazonense.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱