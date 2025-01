Amazonense celebra primeiro gol pelo Vasco: “Uma das melhores sensações da minha vida”

Amazonense recebeu elogios do técnico interino após atuação com gol

O amazonense Paulinho brilhou no primeiro desafio do Vasco da Gama em 2025, no domingo (12). O lateral-direito natural de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus) marcou o gol do Cruz-maltino no empate em 1 a 1 contra o Nova Iguaçu, pela primeira rodada da Taça Guanabara, no Campeonato Carioca, e recebeu elogios do técnico Ramon Lima pela atuação. O gol foi o primeiro do jogador no time profissional.

O momento marcante aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo. O jogador amazonense aproveitou rebote do goleiro Lucas Maticoli em chute de Bruno Lopes e empurrou para o fundo das redes de esquerda.

“Sentimento (do gol) muito bom, muita emoção. Praticamente cresci aqui, estou aqui desde os sete anos. Não sabia nem como comemorar na hora, tanto que sai mergulhando (risos). Uma das melhores sensações da minha vida. Um gol para o meu irmão, que faleceu quando eu era menor, e para o meu avô, que é vascaíno doente”, detalhou o amazonense.

Além do primeiro gol pelo time profissional, o tento também foi o primeiro do Vasco da Gama em 2025, ano em que o jogador de 19 anos deve ter mais oportunidades no time profissional.

“O jogo foi difícil. Dava para ganhar, mas o empate também foi importante. Meu sonho sempre foi jogar no profissional do Vasco. O que eu planejo é me manter no profissional. Tem dois laterais muito bons lá, Paulo Henrique e Puma. São excelentes laterais. Estou aqui para ajudar”, afirmou Paulinho, que estreou pelo time principal em 2023, em jogo contra o próprio Nova Iguaçu, também pelo Campeonato Carioca.

Elogios

O técnico interino Ramon Lima comandou a equipe recheada de garotos do Sub-20 contra o Nova Iguaçu. O treinador Fábio Carille, por sua vez, comanda a pré-temporada do time principal, que estreia em Manaus, contra o Madureira, no dia 23 de janeiro, na Arena da Amazônia. O amazonense recebeu elogios do interino após atuação com gol.

“Paulinho é um jogador nascido em 2005, é cria do Vasco, muito identificado com a camisa do Vasco, está aqui desde os sete anos, estudou no colégio Vasco da Gama. É um jogador muito talentoso, um jogador que a torcida gosta. Um lateral ofensivo, que tem boas qualidades ofensivas, que hoje foi muito bem também nos duelos defensivos, teve um confronto importante com o Andrey, que é um bom jogador do Nova Iguaçu, e foi bem. É um jogador que tem evoluído e acho que vai dar frutos para o Vasco”, avaliou Ramon Lima.

*Com informações de O Dia

