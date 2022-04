Ruivinha de marte perde conta no Facebook com 3 milhões de seguidores

Manaus (AM) – A influenciadora digital amazonense, Anny Bergatin, mais conhecida pelo nome artístico “Ruivinha de Marte” teve a conta com mais de 3 milhões de seguidores denunciada. A informação foi divulgada por ela no Twitter na manhã de segunda-feira (25).

“Eu quero chorar. É isso aí, denunciaram minha conta no Facebook com mais de 3 milhões de seguidores. Perdi. Por que as pessoas são assim?”, lamentou Ruivinha.

A artista buscou recorrer à denúncia na própria plataforma do Facebook que, de acordo com resposta, deve analisar o pedido de requerimento.

“Normalmente, levamos um pouco mais de um dia para analisar suas informações. Sua conta não está visível para pessoas no Facebook, e você não pode usá-la. O que acontece a seguir: daremos outra olhada na sua conta. Temos menos pessoas disponíveis para analisar as informações devido à pandemia do coronavírus (COVID-19). Isso significa que talvez não possamos analisar sua conta”, descreve a mensagem

A amazonense ficou famosa após postar vídeos que viralizaram na plataforma TikTok. Nesta plataforma, Ruivinha já alcançou mais de 17 milhões de seguidores. Ela também iniciou na carreira de cantora.

A página da influenciadora no Facebook que foi derrubada possuía mais de 3 milhões de seguidores. Ela aguarda agora uma resposta para tentar novamente ter acesso à conta.

