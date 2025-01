Amazonas FC lança ‘feirão’ para renovações e adesões ao programa de sócios; confira planos

Com planos anuais a partir de R$ 29,90, o programa passa a contar com mais uma modalidade de pagamento

Em comemoração ao primeiro ano de ativação do programa de sócio-torcedor, o Amazonas FC inicia, nesta sexta-feira (17), o segundo Feirão para renovações e adesões ao programa, no Amazonas Shopping, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus.

O stand de atendimento, que estará disponível no piso L2 do shopping, em frente ao Coco Bambu, contará com atendimentos personalizados aos visitantes, tira-dúvidas e comercialização de produtos licenciados do clube, como camisas oficiais, copos, chaveiros e outros.

“Este ano celebramos um ano de implementação do Sócio Amazonas e, ao longo desse período, conseguimos destacar a importância de cada torcedor que esteve apoiando o time, independentemente do momento. Pensando nisso, trazemos valores promocionais neste Feirão, para fortalecer o projeto em mais uma temporada”, pontuou o presidente da Onça-pintada, Weslley Couto.

Com planos anuais a partir de R$ 29,90, o programa passa a contar com mais uma modalidade de pagamento: boleto bancário em até seis vezes. Além disso, os sócios continuarão com opções como PIX e cartões de débito e crédito.

Sócio Amazonas

O Sócio Amazonas foi implementado em 25 de janeiro de 2024, com a oferta de adesões por meio do primeiro Feirão, também realizado no Amazonas Shopping.

Proporcionando experiências em campo, como o “De Frente Com a Fera” nos intervalos e os “Ferinhas em Campo”, em que crianças entram com os jogadores, o programa alcançou a marca de 4 mil sócios ativos em 2024.

“Trazer o programa de sócio-torcedor para o Amazonas FC foi um acerto em cheio. Em anos de experiência no mercado do futebol profissional, atuando em grandes clubes, nunca tinha visto uma torcida abraçar tão bem um projeto que estava apenas começando como os torcedores amazonenses. Ficamos muito felizes com o resultado, e a tendência é melhorar cada vez mais”, disse o CEO da VP Eventos, empresa que coordena e operacionaliza o programa, Veridiano Pinheiro.

Planos e benefícios

Bronze: de R$ 49,90 por R$ 29,90

– Acesso garantido a todos os jogos como mandante, mediante check-in digital obrigatório;

– Um sócio dependente por R$ 24,95 mensais;

– Um plano dependente Ferinha por R$ 19,00 mensais;

– Descontos na rede de parceiros oficiais através do Clube de Vantagens;

– Sorteio de experiências exclusivas;

– 7% de desconto nas lojas oficiais da Onça.

Prata: De R$ 89,90 por R$ 59,90

– Acesso garantido a todos os jogos como mandante, mediante check-in digital obrigatório;

– Dois sócios dependentes por R$ 44,95 mensais cada;

– Dois planos dependentes Ferinhas por R$ 19,00 mensais cada;

– Descontos na rede de parceiros oficiais através do Clube de Vantagens;

– Sorteio de experiências exclusivas;

– 10% de desconto nas lojas oficiais da Onça.

Ouro: De R$ 129,90 por R$ 109,90

– Acesso garantido a todos os jogos como mandante, mediante check-in digital obrigatório;

– Três sócios dependentes por R$ 64,95 mensais cada;

– Três planos dependentes Ferinhas por R$ 19,00 mensais cada;

– Descontos na rede de parceiros oficiais através do Clube de Vantagens;

– Sorteio de experiências exclusivas;

– 15% de desconto nas lojas oficiais da Onça.

