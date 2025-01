São Paulo vence Corinthians de virada e conquista penta da Copinha

Neste sábado (25), aniversário de 471 anos da capital paulista, São Paulo e Corinthians decidiram a Copinha, no Mercado Livre Arena Pacaembu. De virada, o Tricolor, que completou 95 anos neste sábado, venceu por 3 a 2, com gols de Paulinho (dois) e Andrade. Enquanto Denner e Gui Negão marcaram para o Timão.

Assim, o São Paulo conquistou seu quinto título da Copinha (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025) e subiu para a segunda posição no ranking de maiores campeões, ao lado de Fluminense e Internacional. Por outro lado, o Corinthians, que era o atual campeão, ficou com o vice-campeonato pela oitava vez em sua história.

O São Paulo começou melhor na partida e tentou criar as melhores oportunidades. No entanto, a primeira grande chance de abrir o placar foi do Corinthians, aos 25 minutos da primeira etapa. Nicollas recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e bateu rasteiro, mas a bola explodiu na trave.



A resposta do Tricolor foi imediata. Ferreira trouxe pelo meio do campo, abriu espaço, finalizou de muito longe e acabou acertando o travessão. No rebote, Paulinho cabeceou e Kauê defendeu, aos 26.



Aos 33 minutos, Denner recebeu belo lançamento de Garcez, cortou para a perna direita e bateu alto para abrir o placar e colocar o Corinthians em vantagem na decisão. O Timão ainda ampliou antes do intervalo. Após bola espirrada para o campo de ataque, Nicollas desviou de cabeça e encontrou Gui Negão, que saiu na cara do goleiro e tocou de cobertura para marcar um belo gol, aos 43 minutos.



Já nos acréscimos, após cobrança de escanteio de Ferreira, Paulinho subiu na primeira trave e cabeceou para marcar o primeiro do São Paulo na final, aos 46 minutos.



Na etapa final, o Tricolor foi para cima em busca do empate e tomou conta das ações ofensivas da partida. Aos 16 minutos, após mais uma cobrança de escanteio, Andrade subiu mais alto que a marcação e deixou tudo igual no placar.



Quatro minutos depois, Maik viu o avanço de Paulinho na grande área e encaixou um belo lançamento. Sozinho, o atacante cabeceou no cantinho, sem chances para o goleiro, e virou o jogo para o São Paulo, aos 20.



O Corinthians tentou pressionar nos minutos finais, mas o São Paulo se defendeu bem e garantiu o pentacampeonato.



*Com informações da Gazeta Esportiva

