Fluminense tropeça no Madureira e segue na 7ª colocação do Campeonato Carioca

O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Madureira, neste domingo (26), pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Em um jogo morno, o Tricolor encontrou dificuldades em penetrar na defesa adversária, enquanto o adversário buscou pouco o ataque.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos seis pontos e ocupa a 7ª colocação na Taça Guanabara. Por outro lado, o Madureira chegou aos cinco pontos e segue na 10ª colocação.

Resumo do jogo

Em uma etapa inicial morna e com poucas oportunidades, o Fluminense assustou o Madureira, mas não conseguiu mexer no placar. A grande chance do Time de Guerreiros surgiu com Canobbio sendo acionado em profundidade pelo lado esquerdo e batendo firme para boa defesa de Mota. Na reta final, Renê, Isaque e Bernal arriscaram finalizações de fora da área, mas todas saíram pela linha de fundo.

No início da segunda etapa, Renato Augusto fez uma jogada individual na área, dividiu com a defesa adversária e pediu pênalti, mas o árbitro não viu falta no lance. Apesar disso, o meia precisou sair do jogo por conta de uma lesão no ombro esquerdo. Com as mudanças, o Fluminense assustou mais o Madureira em duas oportunidades com Cano, mas o camisa 14 não superou Mota, goleiro do Madureira. No entanto, o Time de Guerreiros encontrou muitas dificuldades em criar jogadas no ataque, errou muitos passes e não conseguiu superar o rival.

Próximos jogos

Na quarta-feira (29), o Fluminense encara o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O confronto será o primeiro clássico do estadual. Por outro lado, o Madureira visita o Boavista, na quinta-feira (30), às 18h30 (de Brasília).

*Com informações do Lance

Leia mais:

Flamengo bate Volta Redonda na estreia do elenco principal no Cariocão

Amazonas estreia com goleada no Barezão 2025

Gol de amazonense é eleito o mais bonito da Copinha 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱