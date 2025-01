Manaus terá semana do cinema com indicados ao Oscar por R$10

Entre os dias 6 e 12 de fevereiro, a UCI Cinema do Manauara Shopping vai realizar uma nova edição da Semana do Cinema, com os ingressos dos filmes por apenas R$10 em todas as sessões. É uma oportunidade imperdível para quem ainda não conferiu os indicados ao Oscar 2025 poder assistir.

Além de “Ainda Estou Aqui”, outras quatro produções indicadas ao prêmio máximo do cinema internacional estarão em cartaz.

A promoção é válida para todos os filmes em exibição na UCI do Manauara Shopping, inclusive nas salas IMAX e XPLUS. A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) e conta com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX).

A programação na UCI do Manauara Shopping será variada, com terror, animação, comédia, romance e drama, além de alguns dos principais filmes indicados ao Oscar 2025. Entre os filmes em cartaz na rede durante a Semana do Cinema está o fenômeno “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, que já foi assistido por mais de 3,5 milhões de espectadores no Brasil e representa o país na premiação, concorrendo nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

“Emilia Pérez”, longa campeão de indicações neste ano, estreia no primeiro dia da Semana do Cinema e fará parte da promoção. A produção francesa concorre em 13 categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional, e conta com um elenco formado por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña e Selena Gomez. Dirigido por Jacques Audiard, o filme segue a história de Rita, uma advogada que recebe uma proposta inesperada: ajudar Juan Del Monte, um temido chefe de cartel, a desaparecer e assumir sua verdadeira identidade como Emilia Pérez.

Outra novidade na Semana é “A Verdadeira Dor”. Com indicações nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Ator Coadjuvante, a trama acompanha a história de dois primos que viajam à Polônia após a morte da avó para saber mais sobre a história de sua família, mas acabam tendo que lidar com o conflito entre suas personalidades completamente diferentes.

Concorrendo a oito estatuetas, entre elas Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Roteiro Adaptado, “Conclave” também participa da promoção, assim como a comédia dramática “Anora”, indicada em seis categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Direção, e o remake do clássico do terror “Nosferatu”, de Robert Eggers, indicado em quatro categorias técnicas.

Promoção para além do Oscar

O sucesso “O Auto da Compadecida 2″ também participa da promoção. O longa já foi assistido por mais de três milhões de espectadores e se consagrou como o filme brasileiro com melhor abertura de público desde a pandemia. Na continuação do clássico brasileiro, João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) se reencontram mais de vinte anos depois da primeira história na mítica Taperoá, no sertão nordestino.

Além disso, o público poderá conferir outras grandes superproduções, como “Mufasa: O Rei Leão” — que retornou às salas especiais IMAX e conta a história do pai de Simba antes dos acontecimentos de “O Rei Leão”. Os sucessos da criançada, “Paddington: Uma Aventura na Floresta”, “Moana 2”, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” e “Sonic 3” também marcam presença na maratona.

