Equipamentos para combate à malária e dengue são entregues no AM

Os equipamentos vão atender os 61 municípios do interior do estado

Manaus (AM)- Foram entregues nesta terça-feira (26), 414 equipamentos de combate à malária e à dengue para fortalecer o controle das doenças no interior do Amazonas.

A solenidade de entrega, na Arena da Amazônia, zona centro-sul de Manaus, ocorreu em alusão ao Dia Mundial da Luta Contra a Malária, em 25 de abril.

Os equipamentos, adquiridos com recursos do Governo Federal, vão atender os 61 municípios do interior do estado. Dos 414 itens, 251 são para o controle da malária, 145 para combater a dengue e 18 são destinados à vigilância entomológica de doenças transmitidas por vetores, entre elas a malária e a dengue.

“Neste ano, em relação ao ano passado, nós tivemos uma redução de 11% nos casos de dengue. O que a gente está fazendo aqui é um reforço para que a gente continue reduzindo esses números, e dando as condições para que os municípios, as secretarias de saúde, consigam fazer esse trabalho de atuação junto aos agentes comunitários de saúde e também aos agentes de endemias”, destacou o governador.

A distribuição é realizada por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

“A malária é uma das doenças tropicais mais frequentes, inclusive, é preciso estarmos combatendo sobretudo na região amazônica. Nós estamos distribuindo aos municípios para que se intensifique o combate ao mosquito, para que nós tenhamos cada ano mais uma redução nesses índices”, disse o secretário de Estado da Saúde, Anoar Samad.

Reforço

Ao todo, estão sendo repassados aos municípios 251 equipamentos para controle da malária, sendo 125 geradores, 85 pulverizadores e 41 botes com motor de popa. Eles também recebem outros 145 itens para combater a dengue, sendo 90 nebulizadores e 55 escadas.

Vigilância Hospitalar

O Governo do Amazonas também entregou, nesta terça-feira, 180 móveis para fortalecimento das ações desenvolvidas por 18 núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, sendo 12 na capital e seis no interior do estado.

São 54 cadeiras giratórias, 54 cadeiras fixas, 64 mesas e 92 armários, além de 28 geladeiras, 28 pendrives, 56 macacões, 140 caixas de máscara de proteção respiratória, 196 protetores faciais, 1.344 caixas de luvas, 1.456 máscaras N95, 1.344 aventais descartáveis, 8,4 mil jalecos e 8,4 mil toucas descartáveis.

Os itens contemplam as seguintes instituições: Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD); Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto; HPS Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo; HPS da Criança Zona Sul; HPS da Zona Leste; HPS da Zona Oeste; HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado; Fundação Hospital Adriano Jorge; HPS Delphina Abdel Aziz, Hospital Adventista de Manaus; Instituto da Mulher Dona Lindu; Maternidade Balbina Mestrinho; Maternidade Ana Braga; UPA José Rodrigues; e Instituto de Saúde da Criança do Amazonas.

No interior, destinam-se a: Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tabatinga; Hospital Regional Dr. Jofre de Mattos Cohen; Hospital Regional de Tefé; Hospital Geral de Manacapuru; Hospital Regional de Coari Professor Dr. Odair Carlos Geraldo; Hospital Regional José Mendes; Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira; Hospital de Borba Vô Mundoca; Hospital de Maués Dona Mundiquinha; Hospital Geral Eraldo Neves Falcão; e as Unidades Hospitalares de Autazes, Eirunepé, Iranduba, Lábrea, Manicoré, Rio Preto da Eva, e de Tabatinga.

