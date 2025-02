Tropa de 60 agentes embarca para reforçar segurança em Bases Fluviais no AM

Unidades operam com efetivo integrado de todas as Forças de Segurança.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), concluiu, na noite desta sexta-feira (31), o embarque do efetivo que vai operar, pelos próximos 30 dias, nas Bases Fluviais Arpão 1 e 2. O envio do efetivo foi realizado no porto da SSP-AM, que passou a operar após a inauguração da nova sede da corporação, no bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida, o efetivo enviado vai operar na Base Fluvial Arpão 2. Nesta edição, serão deslocados 23 policiais da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), três da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) — sendo um delegado e dois investigadores —, dois mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e um perito do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

“Essas bases protegem toda a população do interior. E, cada vez que esses profissionais vão para as bases e retiram drogas, eles estão protegendo tanto a população da capital quanto a do interior”, disse o secretário.

O envio da tropa tem como objetivo intensificar as ações de combate à criminalidade na calha do rio Negro. A base está estrategicamente instalada na região do médio rio Negro, na confluência com o rio Branco, no estado de Roraima, fortalecendo o policiamento nos municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e em cidades adjacentes.

“Com isso, estamos ampliando nossa fiscalização para trazer mais segurança à população. O objetivo é cercar todas as calhas para que possamos realizar uma fiscalização mais efetiva”, afirmou o comandante da PMAM, coronel Klinger Paiva.

As equipes da PC-AM fortalecem a operação com a coleta de informações e a investigação de crimes relacionados ao tráfico de drogas, homicídios, crimes ambientais e organizações criminosas que utilizam os rios como rota.

“Essa estratégia é mais um reforço e um apoio para os municípios do Amazonas. Essa base vai para locais estrategicamente planejados, onde conseguiremos combater com mais eficiência crimes como roubos, pirataria e o tráfico de drogas”, destacou o delegado-geral adjunto, Guilherme Torres.

O comandante do CBMAM, coronel Orleiso Muniz, explicou que a corporação enviou mergulhadores especializados que atuarão de forma integrada com as equipes policiais.

“Isso proporciona ao sistema de segurança pública uma averiguação completa, inclusive com varreduras nos cascos das embarcações. Caso seja detectada qualquer situação que possa indicar um ilícito, a autoridade policial presente na base Arpão será imediatamente comunicada”, explicou o comandante.

Ao todo, foi enviado um efetivo de 60 policiais. Desse total, 30 embarcaram ainda na noite de quinta-feira (30/01). O primeiro grupo foi deslocado para a Base Fluvial Arpão 1, localizada no rio Solimões, nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Bases

Coordenadas pela SSP-AM, as Bases Fluviais Arpão 1 e 2, Tiradentes e Paulo Pinto Nery atuam com ações ostensivas e preventivas nas cidades de Coari, Barcelos, Itacoatiara e Parintins, estendendo-se a outros municípios do Amazonas.

As bases flutuantes integram a operação Fronteira Mais Segura/Protetor das Fronteiras, que combate o narcotráfico, a biopirataria e crimes ambientais nas calhas dos rios Solimões e Negro.

Durante o ano de 2024, as bases resultaram na apreensão de entorpecentes, embarcações e materiais ilícitos, além de reforçarem a repressão a crimes ambientais, totalizando um prejuízo de R$ 350 milhões ao crime organizado.

Conforme o relatório do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira e Divisas (GGI-F), da SSP-AM, as operações culminaram na apreensão de 26 embarcações e 311 mil litros de combustível. Também foram realizadas 118 prisões, com a apreensão de R$ 5,6 mil em espécie, 17 armas de fogo e 111 munições.

No combate ao narcotráfico, as ações resultaram na apreensão de cerca de 10 toneladas de entorpecentes, sendo 7,9 toneladas de maconha do tipo skunk, mais de uma tonelada de pasta-base de cocaína e 853 quilos de cocaína.

