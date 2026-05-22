Polícia

Suspeita também fingia ser funcionária pública para acessar contas bancárias e fazer empréstimos

Uma mulher de 36 anos foi presa suspeita de se passar por advogada e funcionária pública para aplicar golpes em idosos no município de Careiro da Várzea, interior do Amazonas. Segundo a polícia, uma das vítimas era o próprio tio da suspeita, que teve dinheiro retirado da conta bancária após entregar dados pessoais à sobrinha.

A prisão preventiva foi cumprida na quinta-feira (21), na avenida Dom Pedro I, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea.

De acordo com o delegado David Jordão, a mulher se apresentava como advogada, servidora pública e até funcionária do INSS para conquistar a confiança dos idosos. Depois disso, ela cadastrava o aplicativo Gov.br no próprio celular e passava a acessar as contas das vítimas.

“Uma das vítimas foi o próprio tio. Se ela teve essa conduta com o próprio familiar, certamente outras pessoas também podem ter sido enganadas”, afirmou o delegado.

Foto: Divulgação / PC-AM

Segundo as investigações, a suspeita realizava empréstimos bancários, transferências e retirava dinheiro das aposentadorias dos idosos para uso pessoal. Em um dos casos, a vítima ficou sem recursos financeiros até para despesas básicas.

A polícia informou ainda que a mulher saía de Manaus para abordar idosos em comunidades de Careiro da Várzea e depois retornava à capital. Durante o cumprimento do mandado, celulares e notebooks foram apreendidos.

Além do tio da suspeita, uma segunda vítima procurou a delegacia e relatou que outros idosos da comunidade também teriam sido enganados, mas ainda não registraram boletim de ocorrência.

As investigações continuam para identificar novas vítimas e apurar se outras pessoas podem ter participado do esquema criminoso.

A mulher responderá por estelionato e furto mediante fraude com abuso de confiança. Ela passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Mulher é presa após se passar por advogada para aplicar golpes em idosos no interior do AM pic.twitter.com/0ULA9HO2nv — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 22, 2026

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