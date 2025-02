Empresas que priorizam saúde mental têm retorno quatro vezes maior em produtividade, aponta OMS

O ambiente de trabalho está em constante transformação, e empresas que investem em saúde mental e relações saudáveis colhem resultados expressivos em produtividade, retenção de talentos e inovação. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), para cada dólar investido em saúde mental, as empresas obtêm um retorno de quatro dólares em aumento de produtividade. Esse dado reflete o impacto direto de práticas psicológicas bem estruturadas no ambiente corporativo.

É nesse contexto que a psicologia organizacional se consolida como uma área estratégica. “A construção de relações saudáveis no trabalho não é apenas sobre criar um ambiente agradável; é sobre preparar equipes para performarem em sua melhor versão, mesmo diante de desafios”, destaca Luanna Cunha, psicóloga clínica e organizacional, sócia-fundadora da Permah Consultoria e Psicologia e especialista em saúde mental corporativa.

Luanna explica que o papel do psicólogo organizacional vai muito além de intervenções pontuais, abrangendo desde o diagnóstico de necessidades emocionais e comportamentais até a implementação de soluções para o equilíbrio vida-trabalho. Um estudo da Deloitte (2020) revelou que empresas que adotam programas estruturados de bem-estar têm uma probabilidade 2,5 vezes maior de serem consideradas altamente eficazes por seus colaboradores, além de apresentarem uma redução de até 30% no absenteísmo.

Dados técnicos que evidenciam a importância do tema

Burnout em alta: De acordo com a International Labour Organization (ILO), 77% dos trabalhadores relatam já terem experimentado algum tipo de esgotamento emocional no ambiente de trabalho, sendo o Burnout uma das principais causas de afastamentos relacionados à saúde mental.

Impacto no engajamento: Um relatório da Gallup mostra que equipes com altos níveis de engajamento têm uma redução de 21% no turnover, enquanto empresas com culturas que promovem bem-estar emocional veem um aumento de 17% na produtividade.

Custos elevados de inação: Segundo a OMS, transtornos mentais, incluindo ansiedade e depressão, custam à economia global cerca de 1 trilhão de dólares por ano em perda de produtividade.

A abordagem da Permah na construção de ambientes psicologicamente seguros

Na Permah Consultoria e Psicologia, iniciativas como o mapeamento psicossocial, a liderança humanizada e a implementação de programas de segurança psicológica são pilares para empresas que buscam ir além da conformidade com normas como a NR-01. “Nosso trabalho é traduzir a ciência em práticas aplicáveis que ajudem empresas a transformar suas culturas organizacionais e equipes”, explica Luanna.

Entre as ferramentas utilizadas estão intervenções baseadas em neurociência, como mindfulness e gestão emocional, e o desenvolvimento de líderes empáticos, capacitados para identificar e abordar sinais de estresse ou desengajamento em suas equipes.

“Quando falamos em relações saudáveis no trabalho, falamos também de empoderar líderes e colaboradores a adotarem práticas que promovam equilíbrio emocional, segurança psicológica e resultados sustentáveis. O psicólogo é o profissional que une ciência e estratégia para atingir esses objetivos”, afirma a diretora da Permah.

Exemplos de impacto organizacional

Redução de absenteísmo: Em uma empresa atendida pela Permah, a adoção de grupos terapêuticos e treinamentos para liderança reduziu os índices de absenteísmo em 23% em um ano.

Aumento do engajamento: Outra organização relatou um crescimento de 18% na satisfação dos colaboradores após implementar programas de segurança psicológica alinhados às diretrizes da NR-01.

A psicologia organizacional não é mais uma alternativa, mas uma necessidade para empresas que desejam se destacar no mercado atual. “Trabalhar relações saudáveis no ambiente corporativo é preparar o terreno para inovação, retenção de talentos e resultados extraordinários. É como construir um ecossistema onde as pessoas prosperam e, consequentemente, os negócios florescem”, finaliza Luanna Cunha.

