Mistério

Produção criada com inteligência artificial narra a história de uma suposta amostra biológica analisada pelo Inpa nos anos 1990.

Manaus (AM) – Um vídeo produzido com inteligência artificial (IA) começou a viralizar nas redes sociais nos últimos dias ao narrar uma suposta história envolvendo uma amostra biológica misteriosa que teria sido encontrada no Rio Negro e analisada por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) na década de 1990.

Na gravação, que utiliza recursos de narração automatizada e imagens geradas por IA, é contada a história de uma suposta “amostra 7-C”, que teria sido entregue ao laboratório B-4 do Inpa, em setembro de 1994, por ribeirinhos que afirmaram ter encontrado o material preso em uma rede de pesca na margem esquerda do Rio Negro.

Segundo a narrativa, o material teria sido analisado por um pesquisador identificado como Hélio Brandão, que teria constatado características biológicas incomuns e sem correspondência em bancos de dados científicos. O vídeo também afirma que as análises teriam sido interrompidas sem justificativa formal e que os registros relacionados ao caso teriam desaparecido ao longo dos anos.

Apesar do tom documental adotado pela produção, não são apresentados documentos, registros oficiais ou evidências que comprovem a veracidade das informações divulgadas. Até o momento, não há confirmação de que os fatos narrados tenham realmente ocorrido.

Diante da repercussão do conteúdo, o Portal Em Tempo entrou em contato com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) para solicitar esclarecimentos sobre a existência da suposta amostra 7-C, dos registros mencionados no vídeo e da história apresentada na produção.

Até a publicação desta matéria, o instituto ainda não havia se manifestado. O espaço permanece aberto.

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