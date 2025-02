Policial militar é suspeito de espancar idoso até a morte em Manaus

O idoso estava no local ingerindo bebida alcoólica junto com o policial militar.

Um idoso identificado como Pedro Augusto, de 64 anos, morreu após ser espancado em um bar, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na manhã deste sábado (1º).

De acordo com informações de testemunhas, o idoso estava no local ingerindo bebida alcoólica junto com o policial militar. Em seguida, os dois tiveram uma discussão momento em que o idoso teria sido espancado pelo PM.

O idoso chegou a ser levado para uma unidade hospitalar, porém, segundo familiares, não recebeu o atendimento adequado. Após isso, ele retornou para casa, onde morreu devido aos ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo, que passará por exames para determinar a causa da morte. A Polícia Civil investiga o caso.

