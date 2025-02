O corpo da bebê Sophia, que estava desaparecida desde o último dia 31 de janeiro, foi encontrado na manhã deste domingo (2) por ribeirinhos que ajudavam no trabalho de busca com o Corpo de Bombeiros.

A recém-nascida estava na companhia da família em uma rabeta, quando a embarcação pequena colidiu com uma lancha no rio Parauau, no município de Breves, no Arquipélago do Marajó, no Pará.

O corpo da bebê foi encontrado nas proximidades do local onde ocorreu o acidente. Assim que os ribeirinhos localizaram o corpo, acionaram a equipe de bombeiros, que estava em buscas desde o dia do acidente.

A tragédia aconteceu quando a rabeta da família foi atingida por uma lancha que fazia a rota entre Portel e Breves. Estavam a bordo da embarcação, além da bebê, a mãe da criança e mais duas crianças, de 4 e 9 anos, e um adolescente de 14 anos. Todos voltavam para casa na Zona Rural de Breves.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱