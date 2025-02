Primeira sala de cinema indígena do Norte é inaugurada no Tarumã-Açu, em Manaus

No sábado (1º), foi inaugurado o primeiro cinema indígena do Norte do Brasil. A sala do projeto “Cine Aldeia”, contemplado pelo edital Lei Paulo Gustavo (LPG), está localizada na Aldeia Indígena Inhaã-bé, no Tarumã-Açu, zona Oeste.

Idealizado pela produtora indígena, Thaís Kokama, o “Cine Aldeia” surgiu em 2019, com exibições de filmes para crianças na Aldeia Inhaã-bé. Ao longo dos últimos três anos, a aldeia recebeu atividades e oficinas de cinema, além de ter sido utilizada como set de filmagens para produções nacionais e internacionais, impulsionando e motivando a comunidade nas práticas cinematográficas.

O presidente do Concultura, Tony Medeiros, esteve presente na inauguração e destacou a valorização dos povos indígenas. “Para a nossa felicidade, esse é o primeiro cinema indígena dentro de uma aldeia. E eu quero aqui reconhecer o esforço da Prefeitura de Manaus, através do Concultura e da Lei Paulo Gustavo, que premiaram uma aldeia indígena em Manaus, justamente para valorizar o que nós temos de mais forte na formação étnica do povo brasileiro, os povos indígenas”, comentou o presidente.

A produtora do “Cine Aldeia”, Thaís Kokama, disse estar com o sentimento de dever cumprido. “Eu estou me sentindo muito realizada em poder estar entregando esse projeto. Não foi fácil, a gente teve as complicações da natureza, a estiagem, o que dificultou em trazer o material até a Aldeia lnhaã-bé, mas, a gente conseguiu e agora estamos fazendo essa inauguração. Me sinto realizada, com um dever cumprido”, comemorou.

Durante o lançamento, foram exibidos ao público presente oito curtas-metragens, que permanecem em cartaz nos primeiros meses de 2025. Além dos curtas, o “Cine Aldeia” lançou o documentário “Traços da Resistência”, dirigido e produzido por Thaís Kokama.

O projeto “Cine Aldeia” foi um dos selecionados pelo Concurso Prêmio Manaus Identidade Cultural – Audiovisual (Edital 004/2023), por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG), da Prefeitura de Manaus, por meio do Concultura, com o apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

