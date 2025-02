Homem é executado com vários tiros na cabeça em avenida de Manaus

Um homem foi executado a tiros na cabeça na madrugada deste domingo (2), na Avenida São Pedro, localizada no bairro Morro da Liberdade, zona Sul da capital.

Segundo a polícia, a vítima foi encontrada com diversas perfurações na cabeça, causadas por disparos de arma de fogo. Ainda não há informações sobre a identidade do homem, nem sobre a motivação do crime.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

