Colisão entre motocicletas deixa um morto e um ferido na AM-010

Um homem morreu e outro ficou ferido em um grave acidente entre duas motocicletas na rodovia AM-010, no quilômetro 93 do ramal da ZF8, no município de Rio Preto da Eva (AM). A vítima fatal foi identificada como Sidnelson Silva do Nascimento, de 36 anos.

De acordo com informações da polícia, Sidnelson colidiu frontalmente com outra motocicleta conduzida por Emerson Alves. O impacto causou a morte imediata de Sidnelson, enquanto Emerson foi socorrido e levado para um hospital local. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, em Manaus, onde segue internado.

O corpo de Sidnelson foi removido para o necrotério do hospital do município. As autoridades investigam as causas do acidente.

