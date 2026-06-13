CLIMA DE COPA

Torcedores correram ao Centro de Manaus em busca de camisas do Brasil 2026, enquanto motoristas enfrentaram congestionamentos em diferentes pontos da cidade.

A poucas horas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Manaus entrou de vez no clima do torneio. Neste sábado (13), o Centro da capital ficou lotado com torcedores em busca de camisas do Brasil, bandeiras e outros artigos verde-amarelos para acompanhar a partida contra o Marrocos.

A movimentação foi mais intensa na rua Marechal Deodoro, conhecida popularmente como Bate Palma. No local, consumidores disputavam espaço entre lojas e camelôs para garantir os últimos itens da Seleção antes do jogo.

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Além disso, o aumento no fluxo de pessoas também foi percebido em centros comerciais e shoppings da cidade. Por causa da grande procura, diversos pontos registraram movimento acima do normal durante todo o dia.

Corrida às compras impacta o trânsito

Ao mesmo tempo em que o comércio ficou movimentado, motoristas enfrentaram congestionamentos em várias avenidas da capital. Dessa forma, trajetos que normalmente seriam feitos em poucos minutos acabaram demorando mais do que o esperado.

Nas redes sociais, internautas comentaram o cenário e compararam o movimento ao período de fim de ano.

“Parece Natal”, escreveu um usuário.

Enquanto isso, outro internauta destacou o clima de Copa. “Povo brasileiro vibrando com a Copa, que coisa linda. Espero que o hexa venha.”

Já uma terceira pessoa brincou com o costume de deixar tudo para a última hora. “Brasileiro sendo brasileiro e deixando tudo para cima da hora. Não julgo porque eu já fui aquela que estava no dia 24 de dezembro às 16h atrás de roupa”, comentou.

Consumidora relata dificuldade para sair do Centro

A consumidora Nainy Silva contou que precisou enfrentar longos congestionamentos após passar pelo Centro de Manaus neste sábado. Segundo ela, a concentração de pessoas comprando camisas da Seleção dificultou tanto a circulação de pedestres quanto a de veículos.

“Eu passei uns 20 minutos praticamente só para sair do Centro”, relatou.

De acordo com Nainy, a região da Marechal Deodoro era uma das mais movimentadas.

“Estava uma grande loucura. Era ruim para estacionar e as ruas estavam super movimentadas, principalmente na Marechal Deodoro. Na área dos camelôs ninguém andava. Era muita gente comprando camisa do Brasil”, afirmou.

Em seguida, ela contou que o trânsito se estendeu para outras vias importantes da cidade.

“Saí do Centro pela 10 de Julho, passei pela Getúlio Vargas e depois peguei a Leonardo Malcher. Só que lá estava interditado. Tive que desviar pela Constantino Nery. O Waze chegou a mostrar 50 minutos do Centro até a Ponta Negra. Em um sábado normal eu faria esse trajeto em cerca de 30 minutos. Foi uma grande missão”, disse.

Cidade já vive o clima da Copa

Com o comércio cheio, ruas movimentadas e milhares de torcedores em busca de artigos da Seleção, Manaus já vive o clima da Copa do Mundo. Agora, a expectativa se volta para a estreia do Brasil diante do Marrocos, em partida que marca o início da caminhada da equipe na busca pelo hexacampeonato.

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