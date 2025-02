Polícia procura suspeito de matar mulher a facadas por causa de ciúmes no Amazonas

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (2), em Lábrea, no interior do Amazonas.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está à procura de Nilton Souza Soares, de 57 anos, pelo crime de feminicídio contra a companheira dele, Andréia Correia da Silva, que tinha 35 anos. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (2), em Lábrea, no interior do Amazonas.

Conforme a delegada Larissa Barreto, da DEP de Lábrea, no momento do crime, o casal estava confraternizando em uma fazenda onde Nilton trabalhava como caseiro. Em determinado momento, ele esfaqueou a esposa por ciúmes dela em relação ao patrão. A mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu.

“Imediatamente, as diligências foram iniciadas para localizar e prender o homem. Pedimos a colaboração da população para que, caso saibam o paradeiro dele, denuncie anonimamente, para que ele seja localizado e preso”, relatou a delegada.

Denúncia

A PC-AM solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro de Nilton Souza Soares entre em contato pelos números (97) 98403-7033, da DEP de Lábrea, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O sigilo das denúncias será garantido.

