Matrícula para cursos técnicos e de especializações do Cetam começa nesta segunda-feira (3)

Candidatos classificados têm está semana para entregarem a documentação exigida no edital.

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) reitera que o período de matrícula dos candidatos classificados para os cursos técnicos e de especializações técnicas em 2025, começa nesta segunda-feira (3) e segue até sexta-feira (7).

Os candidatos selecionados devem levar os documentos exigidos no edital: https://eirunepe.concursoscopec.com.br/186-pss25/concurso/exibir.html.

O edital é o documento oficial do certame e os candidatos devem seguir as exigências contidas no documento.

Os candidatos devem entregar os documentos nas unidades escolhidas no ato da inscrição tanto na capital quanto no interior, no horário comercial.

Aqueles que não entregarem a documentação no período previsto no edital serão considerados desistentes e a vaga será preenchida pelo primeiro da lista de espera e assim sucessivamente.

Vagas

Neste edital o Cetam ofertou 3.375 vagas, distribuídas entre a capital e o interior do estado, para cursos técnicos e especializações técnicas em 2025.

Para os cursos técnicos, foram oferecidas 1.448 vagas na capital, divididas entre 28 cursos, e 1.322 vagas no interior, com 20 opções de formação técnica em 29 municípios.

Já as especializações técnicas contam com 250 vagas na capital, distribuídas em seis cursos, e 355 vagas no interior, contemplando cinco cursos distintos.

