Defensoria Pública retifica nome e gênero de pessoas trans em Tabatinga, no AM

Parceria com coletivo Super Drag Transfronteira promove projeto “Viva Melhor com sua Identidade de Gênero #Meu nome” em Tabatinga

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) firmou uma parceria com o coletivo Super Drag Transfronteira para realizar mais uma edição do projeto “Viva Melhor com sua Identidade de Gênero #Meu nome”. A iniciativa promove a retificação de nome e gênero no registro civil de pessoas trans e travestis.

O defensor público Ícaro Avelar se reuniu com Jonysson Santos, coordenador do coletivo e integrante do Ecossistema Social LGBTI+. Jonysson também é conhecido pela personagem artística Laynna Souza.

Nesta primeira ação de 2025, 12 pessoas trans e travestis conseguiram retificar nome e gênero no registro civil. O projeto, que existe desde 2021, atende a região da tríplice fronteira, incluindo Tabatinga.

Dia da Visibilidade Trans

No dia 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans, o defensor Ícaro Avelar participou do evento “Chá da Tarde Trans: Saúde Integral”, promovido pela Secretaria de Saúde de Tabatinga. O tema foi “Acesso Integral à Saúde e os Desafios das Pessoas Trans na Tríplice Fronteira”.

“Debatemos com a sociedade civil os direitos das pessoas trans e o acesso à saúde no município”, destacou Avelar.

