Começa cadastro e recadastro 2025 para transporte público estudantil em Manaus

Começou o processo de cadastro e recadastro estudantil para o ano letivo de 2025. A ação visa garantir que estudantes de instituições de ensino da capital tenham acesso ao benefício de meia-passagem no transporte público.

A partir deste ano, as escolas particulares, faculdades, cursos técnicos, pré-vestibulares, de línguas e outras instituições de ensino são responsáveis por atualizar ou regularizar os cadastros dos alunos. Sem essa atualização, os estudantes não poderão adquirir o benefício da meia-passagem.

O procedimento deve ser realizado no site “souestudante.sinetram.com.br”, na aba “Acesso Administrativo”. Os responsáveis pelas instituições devem selecionar a opção “Primeiro Acesso”, inserir o CNPJ da escola e aguardar o envio de uma senha ao e-mail cadastrado. Com a senha, será possível preencher o formulário com as informações solicitadas.

Plataforma Digital

Como parte da iniciativa, a prefeitura e o Sinetram também lançaram o aplicativo “Sou Estudante Manaus”, que centraliza diversos serviços e oferece mais comodidade aos usuários. Por meio do aplicativo, os estudantes podem verificar se possuem o cartão PassaFácil Estudantil e, caso não tenham, solicitar a emissão gratuita, com opção de retirada nos terminais ou entrega em domicílio (mediante pagamento de impostos).

O aplicativo também permite a solicitação de créditos mensais de meia-passagem, a segunda via do cartão e o gerenciamento de cadastros de crianças menores de 11 anos pelos responsáveis. Para estudantes das redes públicas municipais e estaduais, o cadastro no sistema é automático, garantindo passe-livre para quem mora a mais de 1 quilômetro da escola e meia-passagem aos demais.

Com a modernização do processo e a ampliação dos serviços digitais, a Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, em conjunto com o Sinetram, reforça o compromisso de promover acessibilidade e praticidade no transporte público estudantil, beneficiando milhares de jovens da capital.

Atendimento e suporte

Em caso de dúvidas, os gestores de instituições de ensino e estudantes podem entrar em contato pelos canais de atendimento 0800 2123 270, do Sinetram, e 0800 092 5050, da Seduc Atende (escolas públicas).

*Com informações da assessoria

