A primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 terminou com a Escócia na liderança isolada da chave do Brasil. A seleção europeia venceu o Haiti por 1 a 0 no sábado (13), no Gillette Stadium, em Boston, e chegou aos três pontos.
Com o resultado, os escoceses aparecem na ponta da classificação. Já Brasil e Marrocos somam um ponto cada após o empate por 1 a 1 na estreia, enquanto o Haiti ocupa a última posição sem pontuar.
Além da liderança provisória, a vitória mantém viva a chance de a Escócia alcançar um feito inédito: avançar para o mata-mata de uma Copa do Mundo. A seleção disputa o torneio pela nona vez e nunca superou a fase de grupos.
Como ficou a tabela do Grupo C
1º Escócia – 3 pontos
2º Brasil – 1 ponto
3º Marrocos – 1 ponto
4º Haiti – 0 ponto
A vantagem escocesa aumenta a importância da segunda rodada. Isso porque uma vitória sobre Marrocos pode deixar a seleção muito próxima da classificação.
Próximos jogos
A segunda rodada do Grupo C será disputada na sexta-feira (19).
Primeiro, a Escócia enfrenta Marrocos, às 19h (de Brasília), em Boston. Em seguida, o Brasil encara o Haiti, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
Depois do empate na estreia, a Seleção Brasileira entra em campo pressionada a conquistar a primeira vitória no Mundial para não correr riscos na luta por uma vaga nas oitavas de final.
Escócia venceu com gol de McGinn
O único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, John McGinn aproveitou rebote dentro da área e marcou para os escoceses.
O Haiti, por sua vez, criou oportunidades e pressionou nos minutos finais. No entanto, a equipe caribenha não conseguiu superar a defesa adversária e estreou com derrota na competição.
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