‘Semana do Cinema’ terá ingressos a R$ 10 em Manaus; confira

Manaus (AM) – A Semana do Cinema oferecerá ingressos a partir de R$ 10 nos para os espectadores de Manaus. O evento ocorre entre os dias 6 e 12 de fevereiro, e é uma oportunidade para que os manauaras assistam filmes que concorrem ao Oscar, por exemplo, como a obra cinematográfica “Ainda Estou Aqui”.

No Manauara Shopping, a rede UCI Cinemas informou que além de “Ainda Estou Aqui”, outras quatro produções indicadas ao prêmio máximo do cinema internacional estarão em cartaz.

A promoção é válida para todos os filmes em exibição na UCI do Manauara Shopping, inclusive nas salas IMAX e XPLUS.

A programação na UCI do Manauara Shopping será variada, com terror, animação, comédia, romance e drama, além de alguns dos principais filmes indicados ao Oscar 2025.

Emília Pérez

“Emilia Pérez”, longa campeão de indicações neste ano, também estreia no primeiro dia da Semana do Cinema e fará parte da promoção. A produção francesa concorre em 13 categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional. O filme conta a história de Rita, uma advogada que recebe uma proposta inesperada: ajudar Juan Del Monte, um temido chefe de cartel, a desaparecer e assumir sua verdadeira identidade como Emilia Pérez.

A verdadeira Dor

Outra novidade na Semana é “A Verdadeira Dor”. Com indicações nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Ator Coadjuvante, a trama acompanha a história de dois primos que viajam à Polônia após a morte da avó para saber mais sobre a história de sua família, mas acabam tendo que lidar com o conflito entre suas personalidades completamente diferentes.

Conclave

Concorrendo a oito estatuetas, entre elas Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Roteiro Adaptado, “Conclave” também participa da promoção, assim como a comédia dramática “Anora”, indicada em seis categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Direção, e o remake do clássico do terror “Nosferatu”, de Robert Eggers, indicado em quatro categorias técnicas.

Auto da Compadecida 2

O sucesso “O Auto da Compadecida 2″ também participa da promoção. O longa já foi assistido por mais de três milhões de espectadores e se consagrou como o filme brasileiro com melhor abertura de público desde a pandemia. Na continuação do clássico brasileiro, João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) se reencontram mais de vinte anos depois da primeira história na mítica Taperoá, no sertão nordestino.

Mufasa: O Rei Leão, Paddington, Moana 2 e Chico Bento

Além disso, o público poderá conferir outras grandes superproduções, como “Mufasa: O Rei Leão” — que retornou às salas especiais IMAX e conta a história do pai de Simba antes dos acontecimentos de “O Rei Leão”. Os sucessos da criançada, “Paddington: Uma Aventura na Floresta”, “Moana 2”, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” e “Sonic 3” também marcam presença na maratona.

Manaus ViaNorte

Nesta quinta-feira (6), a “Semana do Cinema” chega à rede Cine Araújo, localizada no Shopping Manaus ViaNorte, e segue até a próxima quarta-feira (12), com ingressos promocionais de R$ 10 para salas Convencionais e Premium, e R$ 15 para salas VIP.

O público também pode aproveitar o combo especial de uma pipoca média mais dois refrigerantes por R$ 29 para curtir os principais lançamentos do cinema nacional e internacional.

A programação inclui sucessos como “Mufasa: O Rei Leão”, “O Auto da Compadecida 2”, “Moana 2”, “Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa”, “Sonic 3: O Filme”, “O Homem do Saco”, “Conclave”, “Covil de Ladrões 2”, “Ameaça no Ar”, “Viva a Vida”, “O Maravilhoso Mágico de Oz – Parte 1”, além do brasileiro indicado ao Oscar, “Ainda Estou Aqui”.

Para saber sobre a venda de ingressos, acesse o site da Ingresso.com.

O Shopping Manaus ViaNorte está localizado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3541, bairro Santa Etelvina – Zona Norte da cidade. Mais informações sobre essa e outras programações estão disponíveis no Instagram: @shoppingmanausvianorte.

Millennium Shopping

Entre os dias 6 e 12 de fevereiro, a Cinepólis do Millennium Shopping realiza a Semana do Cinema. Durante este período, os clientes poderão adquirir ingressos a R$ 10,00 nas salas Tradicionais e Macro XE. Essa é uma oportunidade para assistir aos filmes indicados ao Oscar como “Ainda estou aqui” e “Conclave” com condições especiais.

Além disso, os clientes podem aproveitar um combo promocional, que inclui pipoca média e refrigerante de 700ml por apenas R$ 29,00.

“Essa é a chance para os cinéfilos de plantão reunirem os amigos, a família ou vir sozinho mesmo e curtir um bom filme, no conforto da poltrona, e com aquela pipoca quentinha”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

A promoção do Cinépolis do Millennium é válida para todas as sessões e horários, incluindo finais de semana, mas não se aplica a pré-estreias e exibições especiais. Para conferir os horários e adquirir ingressos, basta acessar o site oficial da Cinépolis (www.cinepolis.com.br) ou as plataformas de venda de ingressos parceiras.

(*) Com informações das assessorias

Leia mais: ‘Ainda Estou Aqui’ atinge 4 milhões de espectadores no Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱