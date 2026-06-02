Festival de Parintins

Apresentação “Especial Parintins” leva toadas e clima do festival

O clima do Festival de Parintins começa a ganhar força em Manaus nesta quarta-feira (3). Além disso, o cantor Patrick Araújo se apresenta gratuitamente no Shopping Grande Circular, a partir das 19h30, na praça de alimentação do centro de compras, localizada no piso L3.

O evento deve reunir torcedores do Boi Caprichoso, admiradores da cultura amazônica e o público que acompanha os ritmos tradicionais do estado.

Patrick Araújo leva repertório de toadas ao público

Conhecido por sua forte ligação com o Boi Caprichoso, Patrick Araújo representa a musicalidade azulada e a tradição do Festival de Parintins. Dessa forma, o artista acumula participações em eventos culturais e apresentações que valorizam a identidade amazonense.

Durante o show, ele promete um repertório marcado por toadas consagradas e músicas tradicionais dos bois-bumbás. Além disso, o público deve acompanhar canções que embalam os torcedores no período que antecede o festival, funcionando como um esquenta para o Parintins 2026.

Evento busca valorizar cultura amazonense

Segundo o coordenador de marketing do shopping, Júlio Kitzinger, o “Especial Parintins” tem como objetivo aproximar o público das tradições culturais do Amazonas. Além disso, a ação transforma o espaço comercial em um ambiente de celebração da cultura regional.

“Parintins faz parte da identidade cultural do Amazonas e o shopping também quer viver esse momento junto com o público. Pensamos em uma programação que valoriza nossos artistas, aproxima as pessoas da cultura bovina e cria uma experiência especial para quem acompanha e se emociona com o festival”, destacou Júlio Kitzinger.

Programação gratuita na Zona Leste de Manaus

Assim, o Shopping Grande Circular reforça a programação cultural com uma noite dedicada à música amazônica. O evento ocorre na praça de alimentação e tem entrada gratuita.

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