Mala com cabeça de cachorro e outros bichos é encontrada durante fiscalização em aeroporto

São Paulo (SP) – Fiscais do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) apreenderam uma bagagem com restos de animais no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no último dia 28. A fiscalização detectou uma série de materiais orgânicos suspeitos durante a passagem da mala pelos aparelhos de raio-X. Entre os itens encontrados, estavam ratos empalados, camaleões, cabeças de cobra, morcegos, bagres secos e uma cabeça de cachorro decapitada, além de muitas larvas. As informações são do UOL.

A bagagem, proveniente da Nigéria, estava destinada a um destinatário aguardando do lado de fora da fiscalização, conforme informações fornecidas pelo órgão federal. O incidente revela mais uma tentativa de tráfico de animais exóticos e ilustra a atuação do Vigiagro no combate a crimes ambientais

Incineração

O material, apreendido, acabou destinado à incineração. Os registros de tudo o que foi encontrado chocaram os seguidores da página do Vigiagro no Instagram.

“A apreensão de restos de animais e de animais silvestres não é tão rara no aeroporto. No final de novembro, o Vigiagro de Guarulhos interceptou uma bagagem com 386 tartaruguinhas de casco mole chinesas” – informou o Ministério da Agricultura, em nota oficial.

O órgão ressaltou que a Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa impede a entrada desses materiais orgânicos por questões zoossanitárias.

“Se não forem devidamente tratados e certificados, produtos de interesse agropecuário podem carregar larvas, insetos ou outros micro-organismos que representam um risco de introduzir doenças e pragas no Brasil, comprometendo a produção agropecuária nacional”.

