Ataque a tiros em escola na Suécia mata ao menos 10 pessoas

Um ataque a tiros em uma escola na cidade de Orebro, na Suécia, deixou, pelo menos, 10 mortos, nesta terça-feira (4), informou a polícia local.

Um suspeito de 35 anos teria efetuado os disparos no Campus Risbergska, um centro de educação para alunos com mais de 20 anos. A escola oferece cursos de ensino fundamental e médio, aulas de sueco para imigrantes, treinamento vocacional e programas para pessoas com deficiência intelectual.

Suspeitas

O atirador estaria entre os mortos, mas a informação ainda não foi oficialmente confirmada. A polícia acredita que o homem agiu sozinho e não há suspeita de conexões com terrorismo.

A violência armada em escolas é muito rara na Suécia. Mas houve incidentes nos últimos anos em que pessoas foram feridas ou mortas com outras armas, como facas ou machados.

(*) Com informações do SBT News

