Caio André agradece confiança de Wilson Lima após confirmação como novo titular da SEC-AM

Após ser confirmado pelo governador Wilson Lima (União Brasil) como o futuro secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC), Caio André (União Brasil) usou suas redes sociais para reafirmar seu compromisso com a cultura e o fortalecimento da economia criativa no estado.

O Diário Oficial com a nomeação dele ainda não foi publicado, mas sua confirmação gerou uma onda de insatisfação entre artistas e produtores culturais, que criticam a escolha de um político sem histórico no setor.

Em sua primeira manifestação pública desde a confirmação, Caio André destacou que sua gestão terá como objetivo dar continuidade ao trabalho realizado na secretaria, além de buscar novas soluções para o fortalecimento do setor cultural.

O novo secretário também se comprometeu a manter diálogo com os diversos segmentos culturais e a promover inovação e crescimento.

“Com a missão de fortalecer a cultura e a economia criativa do nosso estado, assumirei a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, dando continuidade ao trabalho e buscando novas soluções. Agradeço ao governador Wilson Lima pela confiança e seguirei dialogando com todos os setores para promover inovação e crescimento”, declarou.

Repercussão e críticas do setor cultural

Apesar do discurso conciliador, a nomeação de Caio André foi recebida com descontentamento por diversos artistas e trabalhadores da cultura. Entre as principais críticas está o fato de que ele é o primeiro político a assumir a pasta, que tradicionalmente esteve sob comando de profissionais da área.

A apresentadora e atriz Norma Araújo, conhecida como “Manazinha”, se posicionou contra a decisão, ressaltando que a cultura vai além do Festival de Parintins e do Carnaval. Segundo ela, o novo secretário pode direcionar sua gestão para eventos que recebem grandes investimentos, deixando de lado outras manifestações artísticas igualmente importantes.

“O Caio André é o primeiro político a assumir a Secretaria de Cultura, que é uma pasta delicada porque não é só boi, não é só carnaval, e o foco do Caio André é o boi de Parintins, onde rola muito dinheiro”, afirmou.

