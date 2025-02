Vídeo: Suposta filha de Neymar manda recado de aniversário para o jogador

Nesta quarta-feira (5), Neymar Jr. comemorou seu 33º aniversário e recebeu uma mensagem especial de Jazmin Zoé, de 11 anos.

A garota, que se apresenta como filha do jogador, disse em português.”Feliz aniversário, pai”, e finalizou o vídeo com um beijo. A mensagem gerou repercussão devido às alegações de Gabriella Gáspár, mãe de Jazmin, sobre a paternidade de Neymar.

Vídeo:

Gabriella Gáspár Insiste na paternidade de Neymar

Gabriella Gáspár, ex-modelo húngara, continua afirmando que Neymar é o pai de Jazmin. No entanto, um exame de DNA, que confirmaria oficialmente a paternidade, ainda não foi realizado.

Em dezembro de 2024, Gabriella esclareceu que Neymar enviou material genético para análise, mas ela se recusou a realizar o teste por questões burocráticas e financeiras.

Uma vaquinha foi aberta para ajudar nas despesas, mas, segundo Gabriella, ela e Jazmin estão “totalmente preparadas” para a confirmação da paternidade. Ela afirmou: “Não vou explicar para ninguém. Eu sei o que é verdade. Só me importo com a felicidade da minha filha.”

Busca reconhecimento de paternidade

Gabriella Gáspár tem tentado, há anos, que Neymar reconheça Jazmin como sua filha. Ela compartilhou que o jogador e sua família, incluindo os pais de Neymar, nunca responderam às suas tentativas de contato para fazer o exame de paternidade.

Gabriella afirma que Jazmin se parece muito com a irmã de Neymar, Rafaella Santos, e que as semelhanças entre a criança e a família de Neymar são claras. Em março passado, ela comentou à colunista Fábia Oliveira: “Minha filha é 100% Neymar, ela se parece muito com a Rafaella. As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias.”

Celebração do dia dos pais

No Dia dos Pais de 2025, Neymar comemorou a data com seus filhos Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de 10 meses. A caçula, Helena, nascida em julho de 2024, não apareceu nas primeiras imagens compartilhadas por Neymar, mas uma hora depois ele repostou uma foto da bebê nos Stories, compartilhada por Amanda Kimberlly, mãe de Helena.

Jazmin e o sonho de jogar futebol

Em meio a essas polêmicas, Gabriella Gáspár compartilhou um vídeo de Jazmin Zoé, de 10 anos, em que a menina manda uma mensagem de “Feliz Dia dos Pais” para Neymar. Gabriella explicou que Jazmin está aprendendo a falar português e sempre pensa no pai, apesar da distância. Ela também revelou que sua filha sempre teve o sonho de jogar futebol, algo que ela faz questão de apoiar.

O caso envolvendo a paternidade de Jazmin continua sendo um tema de grande discussão nas redes sociais e na mídia, especialmente com a recente mensagem de aniversário que reacendeu a polêmica sobre o reconhecimento oficial de Neymar como pai da menina.

(*) Com informações do Terra

Leia mais:

Neymar diz que retorna ao Santos para voltar a ser feliz

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱