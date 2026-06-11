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Manifestantes e policiais entraram em confronto nos arredores do estádio Azteca

A abertura da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por protestos e confrontos na Cidade do México, capital de um dos países-sede do torneio. Nesta quinta-feira (11), manifestantes entraram em confronto com a polícia nos arredores do Estádio Azteca enquanto México e África do Sul disputavam a partida inaugural da competição.

Os episódios ocorreram após dias de mobilizações na capital mexicana. Diversos movimentos sociais aproveitaram a visibilidade do Mundial para levar suas reivindicações às ruas e denunciar problemas enfrentados há anos no país.

Professores e familiares de desaparecidos lideram manifestações

Entre os manifestantes estavam professores que exigem a revogação da lei do Instituto de Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado (ISSSTE), aprovada em 2007 durante o governo de Felipe Calderón.

Além disso, familiares de pessoas desaparecidas e organizações de direitos humanos participaram dos atos. O objetivo foi chamar a atenção para a crise de desaparecimentos no México. Segundo dados da Anistia Internacional, o país registrava 134.460 pessoas desaparecidas até 25 de maio de 2026.

Segurança reforçada no entorno do Estádio Azteca

Os manifestantes afirmaram que as autoridades montaram uma ampla operação policial para impedir o avanço dos protestos em direção ao estádio. Eles classificaram a ação como repressiva.

Por outro lado, o governo local justificou o esquema de segurança como necessário para garantir a realização da partida de abertura e a proteção dos torcedores.

Para o início do Mundial, milhares de policiais foram mobilizados em diferentes pontos da Cidade do México, especialmente nos arredores do Estádio Azteca e em áreas consideradas estratégicas. Apesar do forte aparato de segurança, coletivos e movimentos sociais mantiveram as marchas programadas para o dia da estreia.

Estádio Azteca já havia sido alvo de protestos antes do Mundial

Esta não foi a primeira vez que eventos ligados à Copa do Mundo provocaram manifestações na capital mexicana. Em março deste ano, durante a reinauguração do Estádio Azteca e o amistoso entre México e Portugal, grupos realizaram atos contra os preparativos para o torneio.

Na ocasião, manifestantes ocuparam uma importante via próxima ao estádio e promoveram uma partida simbólica de futebol utilizando uma bola coberta por uma máscara que representava o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O ato teve como objetivo criticar questões relacionadas à organização da Copa do Mundo de 2026 e às políticas associadas ao evento.

*Com informações do Lance

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