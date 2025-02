Filhote de onça resgatado retorna à casa onde foi criado como ‘pet’ para aguardar Ibama

Animal aguarda que o IBAMA ou outro órgão responsável providencie sua remoção do município

Santo Antônio do Içá

“Golias”, o filhote de onça-pintada resgatado na terça-feira (4) de uma residência onde era mantido como animal de estimação, foi temporariamente devolvido à casa onde estava sendo criado nesta quarta-feira (5).

Segundo a Prefeitura de Santo Antônio do Içá, o animal aguarda a remoção responsável, que deve ser providenciada pelo IBAMA ou outro órgão competente.

Denúncia

Um filhote de onça-pintada foi resgatado na terça-feira (4) após uma denúncia anônima encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAT) de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas.

Imediatamente, a equipe da SEMAT acionou o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDEC) para realizar o resgate do animal, que estava sendo mantido em uma residência no bairro Independência.

Após uma conversa com a família responsável, o filhote macho, batizado de “Golias”, foi conduzido pela Polícia Militar até a sede da Defesa Civil, onde recebeu atendimento veterinário adequado fornecido pela Prefeitura Municipal.

“A família concordou em entregar o filhote, reconhecendo o risco que ele representaria para a comunidade à medida que crescesse, pois é um predador por natureza”, explicou Marcos Penha, coordenador do Meio Ambiente.

O filhote, que tem apenas 8 meses, aguarda a autorização dos órgãos ambientais competentes para ser transferido e reintegrado ao seu habitat natural.

Vale lembrar que a guarda de animais silvestres sem a devida autorização é considerada crime ambiental. De acordo com a Lei 9.605/98, no inciso III do artigo 29, também é proibida a venda, exportação e aquisição desses animais.

A pena para este crime varia de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa, podendo ser dobrada no caso de crimes contra espécies em extinção.

