Isabelle Nogueira e Matteus Amaral confirmam fim de noivado

A ex-BBB e influenciadora Isabelle Nogueira confirmou pelas redes sociais, nesta quarta-feira (5), que terminou o noivado com o ex-BBB Matteus Amaral. Os rumores do fim do relacionamento aumentaram nesta última semana.

De acordo com a manauara, a causa do término é por conta da incompatibilidade entre os dois. “Com o tempo, percebemos que, apesar de tantas semelhanças, somos incompatíveis. E é essa consciência que nos leva, a partir de agora, a seguir caminhos separados como casal”.

Isabelle aproveitou para esclarecer que o casal não se separou recentemente, como havia sido veiculado pela mídia.

Matteus Amaral também comenta sobre o fim

Em sua própria declaração, Matteus Amaral também se manifestou, afirmando que o término não foi uma decisão unilateral. Ambos concordaram que, após refletirem sobre a relação, seguir caminhos diferentes seria o mais adequado.

Na última segunda (3), o Portal Leo Dias publicou uma matéria alegando que o casal não estava mais junto, e que os dois não anunciavam o término por conta da pressão dos fãs. Desde então, os rumores entre os dois repercutiram na mídia.

Noivado

O casal estava noivo desde novembro de 2024, após um relacionamento que começou dentro da casa do Big Brother Brasil. Apesar de estarem envolvidos em projetos individuais, tanto Isabelle quanto Matteus mantiveram seu relacionamento público por meio das redes sociais, onde acumulam fãs e seguidores.

