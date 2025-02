Teto de ‘igreja de ouro’ desaba em Salvador e mata turista

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após parte do teto da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, conhecida como “igreja de ouro”, desabar na tarde desta quarta-feira (5), no Centro Histórico de Salvador (BA).

A vítima foi identificada como a turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos. A jovem, natural do município de Ribeirão Preto (SP), visitava a igreja quando houve o desabamento, informou a Polícia Civil da Bahia ao UOL.

A morte da turista é investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Além de Giulia, cinco pessoas ficaram feridas, incluindo outra turista, informou a Polícia Civil. Eles foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para uma unidade de saúde da região. Nenhum dos feridos corre risco de morte, segundo as autoridades.

Por volta das 17h (horário de Brasília), o corpo de Giulia já havia sido retirado do local. Os bombeiros finalizaram as buscas por outras vítimas na igreja, disse o Coronel Adson Marchesini, comandante-geral dos Bombeiros da Bahia, à CNN Brasil.

Imagens feitas por testemunhas mostram os estragos após o desabamento. A parte onde os fiéis ficam durante as missas está ocupada por destroços, incluindo madeiras que faziam parte do teto.

Atendimento

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o atendimento da ocorrência. Os bombeiros prestaram atendimento aos feridos e realizaram buscas por possíveis vítimas na igreja. Ao final dos trabalhos, o local foi isolado e ficou sob responsabilidade da Defesa Civil. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou à reportagem que um engenheiro foi encaminhado para a igreja.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também trabalharam no local. A Polícia Civil explicou que expediu guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e os laudos periciais serão essenciais para esclarecer as causas do desabamento.

O Prefeito de Salvador prestou solidariedade às vítimas, familiares e a comunidade que frequenta a igreja. “Estamos totalmente à disposição para oferecer o suporte necessário às vítimas e apoiar a recuperação desse patrimônio tombado pelo Iphan. Seguiremos acompanhando de perto a situação e trabalhando para minimizar os impactos dessa tragédia”, escreveu Bruno Reis (União Brasil) no X.

Quero expressar minha total solidariedade às vítimas, aos seus familiares e a toda comunidade que frequenta e cuida desse importante templo religioso. Desde o primeiro momento, a Defesa Civil de Salvador e os órgãos competentes estão no local prestando assistência. — Bruno Reis (@brunoreisba) February 5, 2025

A igreja é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O UOL questionou o órgão, que disse ter recebido a demanda e dará o “retorno o mais rápido possível” sobre a ocorrência.

O local fica aberto todos os dias para visitação turística, com ingressos vendidos por R$ 10. De segunda a sábado, o horário de visitação é das 09h às 17h. O funcionamento aos domingos e feriados é das 10h às 16h.

(*) Com informações do UOL

