Oferta de inserção de DIU é ampliada para mais 10 Unidades de Saúde em Manaus

A inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) foi ampliada em Manaus, passando de 23 para 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na rede municipal. A ampliação foi concluída nesta quarta-feira (5), com a capacitação de 11 médicos para realização do procedimento.

O DIU de cobre é um método contraceptivo com eficácia superior a 99%, podendo ser utilizado por até 10 anos. Mulheres a partir de 14 anos podem solicitar a inserção do DIU em qualquer UBS que ofereça o serviço, sem necessidade de agendamento pelo Sistema de Regulação (Sisreg). No caso de adolescentes, o procedimento deve ser acompanhado por um responsável maior de idade.

Em 2024, já foram realizadas 1.172 inserções do DIU na rede municipal, além de 828 procedimentos na Maternidade Moura Tapajóz. Em 2021, o total foi de 145 procedimentos.

Unidades de Saúde de referência da Semsa Manaus para inserção do DIU

Zona Norte

USF N 51 – rua Tucano, quadra 11, lote 07, comunidade Parque das Garças, Novo Aleixo

USF Fátima Andrade – Rua 52, s/n, conjunto Amazonino Mendes, Mutirão

USF Arthur Virgílio Filho – Tv. 10, 3.015, Amazonino Mendes

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/n, Lago Azul

USF Sálvio Belota – Rua Samambaia, 786, Santa Etelvina

USF N27 – Rua São Nicolau, s/n, Monte das Oliveiras

Clínica da Família Carlson Gracie – Avenida Curaçao, s/n, Nova Cidade

Áugias Gadelha (em reforma) – Rua A, s/n, conjunto, Ribeiro Júnior, Nova Cidade

Zona Leste

USF José Avelino Pereira – Rua Cravinho, s/n, Jorge Teixeira

USF José Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/n, São José I

USF Dr. Waldir Bugalho de Medeiros – Rua 7 de Setembro, 871, Jorge Teixeira

Clínica da Família Desembargador Fábio do Couto Valle – Av. Brigadeiro Hilário Gurjão, s/n, Jorge Teixeira

USF Enf. Ivone Lima dos Santos – Rua Luiz Contente, s/n, Coroado

USF Lago do Aleixo – Rua da Olaria, 198, Colônia Antônio Aleixo

USF Mauazinho – Rua Rio Negro, 111, Mauazinho

Zona Sul

USF José Rayol dos Santos – Av. Constantino Nery, s/n, Flores

USF Megumo Kado / Conselho Comunitário do Bairro de Educandos – Rua Manoel Urbano, s/n, Educandos

USF Theomário Pinto da Costa – Rua Pedro Dias Leme, s/n, Parque 10 de Novembro

Equipe Consultório na Rua (vinculada à USF São Francisco e à USF Rosa Pereira de Almeida) – Rua 31, s/n, bairro Japiim

USF Almir Pedreira – Rua Lagoa Verde, 01, Crespo

USF São Francisco – Rua Jonas Silva, s/n, São Francisco

USF Theodomiro Garrido (em reforma) – Rua São José, s/n, Colônia Oliveira Machado

Zona Oeste

USF Ajuricaba – Av. Leste, s/n, Alvorada

USF O 23 – Rua das Flores, 10, Compensa

USF Deodato de Miranda Leão – Av. Presidente Dutra, s/n, Glória

USF Bairro da Paz – Rua Esperança, 51, Bairro da Paz

USF Santo Antônio – Rua Lauro Bittencourt, s/n, Santo Antônio

Maternidade Dr. Moura Tapajóz – Av. Brasil, 1.335, Compensa

Zona Rural

USF Rural Pau Rosa – BR 174, Km 21, Comunidade do Pau Rosa

USF Rural São Pedro – Rodovia AM 010, Km 35

USF Rural Nossa Senhora de Fátima – Margem esquerda do Rio Negro, Comunidade Nossa Senhora de Fátima

