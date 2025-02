AM tem alertas de chuvas intensas com risco de perigo

Alerta foi divulgado pela Defesa Civil do Amazonas nesta quinta-feira (6)

A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas intensas com grau de severidade “Perigo” para o Amazonas, com início nesta quinta-feira (6) e previsão de término para o dia 7. A previsão indica chuvas com intensidade entre 30 e 60 mm/h ou até 50 a 100 mm por dia, além de ventos fortes, variando entre 60 e 100 km/h.

Os municípios afetados são os das calhas Baixo Rio Negro, Baixo Solimões, Baixo Purus, Madeira, Médio e Baixo Amazonas. A previsão também inclui risco de queda de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A Defesa Civil orienta que a população desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, e se abrigue em locais seguros durante rajadas de vento, evitando ficar embaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. É importante também acompanhar as atualizações das informações técnicas por meio do aviso e adotar medidas de preparação conforme o Plano de Contingência Municipal.

O radar (CENSIPAM) aponta nuvens convectivas sobre a Região Metropolitana de Manaus e áreas adjacentes, com possibilidade de chuvas fortes e trovoadas, gerando grandes acumulados. A situação pode evoluir para os municípios de Manaus, Manacapuru, Novo Airão e Careiro.

A Defesa Civil recomenda que todos busquem mais informações junto aos órgãos competentes de seus municípios.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Leia mais: VÍDEO: Ruas são alagadas após forte chuva em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱