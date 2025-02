Omar Aziz destaca plano nacional de educação como prioridade

Líder do PSD no Senado, Omar Aziz destaca a educação como pauta central

O senador Omar Aziz (PSD-AM), recém-definido como líder da maior bancada do Senado, afirmou que o novo Plano Nacional de Educação (PNE) será uma das pautas centrais da Casa em 2025. O PNE traça metas para os próximos dez anos da educação no Brasil, com o objetivo de transformar o cenário educacional do país.

Desafios da educação

Com 15 parlamentares em sua bancada, incluindo seis mulheres, Omar Aziz substitui o senador Otto Alencar (PSD-BA) como líder. O novo líder da bancada do PSD destacou alguns dos principais desafios do Parlamento para o setor da educação.

Entre os pontos de destaque estão a erradicação do analfabetismo, a valorização dos profissionais da educação e a ampliação do acesso e da qualidade do ensino em todos os níveis.

Equidade na educação

Em suas redes sociais, Omar Aziz ressaltou a importância do compromisso e do diálogo entre a União, Estados e municípios para garantir uma educação de qualidade.

“O novo Plano Nacional de Educação (PNE) será uma das pautas centrais do Senado em 2025, traçando metas para os próximos dez anos da educação no Brasil. Entre os desafios, estão a erradicação do analfabetismo, a valorização dos profissionais da educação e a ampliação do acesso e da qualidade do ensino em todos os níveis”, afirmou o senador amazonense.

“Garantir uma educação de qualidade exige compromisso e diálogo entre União, estados e municípios. O PNE é um passo essencial para que o Brasil avance, promovendo equidade e oportunidades para todos. Vamos trabalhar para que essas diretrizes saiam do papel e se tornem realidade”, completou em sua publicação.

