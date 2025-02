Grávidas eram ‘usadas’ por militares para transportar drogas em voos oficiais da FAB

Um grupo criminoso, composto por militares da Força Aérea Brasileira (FAB), utilizava grávidas para transportar drogas do município de São Gabriel da Cachoeira para Manaus. Os infratores foram presos durante a Operação Queda do Céu, deflagrada nesta quinta-feira (6).

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) e da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro, conseguiu desarticular o grupo criminoso, que atuava no transporte de drogas para capital amazonense.

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (6), na Delegacia Geral, o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, parabenizou o excelente trabalho realizado pela equipe policial de São Gabriel da Cachoeira, e disse que essa foi uma grande ação de combate ao crime organizado no interior.

“Esse é um importante trabalho de um município do interior do Amazonas que faz fronteira com outro país, no qual tem uma equipe policial empenhada no combate efetivo às organizações criminosas, ao tráfico de drogas e ao crime de lavagem dinheiro”, disse o delegado-geral adjunto.

Conforme a delegada Grace Jardim, titular da unidade policial, a operação ocorreu na segunda-feira (3), com o cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. Ela é desdobramento de uma apreensão de 342 quilos de maconha tipo skunk realizada em 2024, resultado de uma ação integrada entre Polícias Civil e Militar à época. Na ocasião, um soldado da ativa do Exército Brasileiro e outros dois ex-militares foram presos, além de duas mulheres.

“A partir disso, começamos a investigar quem seriam os financiadores das drogas, se havia outros envios de drogas para Manaus e como isso era feito. Então constatamos que o transporte das drogas estava sendo feito por meio dos voos da Força Aérea Brasileira, e teria a participação de três militares da FAB, de 22, 23 e 26 anos”, contou a delegada.

Segundo a delegada, os militares eram os responsáveis por facilitar o envio das drogas nos voos da Força Aérea, além de também levar os entorpecentes para Manaus. A empreitada criminosa foi descoberta no dia 2 de junho de 2024, por meio de voos militares que saíram do aeroporto militar do município.

Os militares foram presos em São Gabriel da Cachoeira. Um deles chegou a ser autuado em flagrante por tráfico de drogas, uma vez que foram encontradas porções de drogas com ele.

As prisões deles contaram com apoio da FAB, e a delegada agradeceu ao apoio do Tenente Barbosa, comandante da Força Aérea de São Gabriel da Cachoeira, nas investigações.

“Além deles, conseguimos ao financiador das drogas, um homem de 42 anos que movimentava milhões de reais, sendo que ele declarava receber apenas mil reais por mês. Ele também lavava dinheiro no município, para dizer que esse dinheiro estava vindo de meio ilícito, quando na verdade não estava”, falou a delegada.

De acordo com a delegada, o indivíduo alugava veículos em São Gabriel da Cachoeira como forma de lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos três carros e quatro motocicletas.

“Na residência dele, encontramos armas, munições, pássaros que estavam sendo mantidos em um ambiente impróprio, e os veículos. Além de ter os mandados cumpridos em seu nome, ele também foi atuado em flagrante por crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo”, citou a delegada.

Ainda conforme a delegada, o esquema criminoso ainda contava com a participação de um homem de 26 anos, responsável por cooptar mulas para levar as drogas por via aérea para Manaus, além de também fazer o transporte.

“No final de 2024, ele saiu de São Gabriel da Cachoeira para levar drogas para Manaus, todavia, no meio da viagem, ele foi parado em Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus), pela equipe policial do município. Na ocasião, ele foi autuado em flagrante, e agora está com um mandado de prisão preventiva cumprido, em razão da investigação”, explicou a delegada.

Segundo a delegada, a maioria das pessoas cooptadas pelo grupo criminoso eram mulheres, e algumas delas eram grávidas. Essas pessoas eram inscritas nos voos da FAB para levar as drogas.

“As informações que temos é que as drogas tinham como destino final a capital amazonense, mas as investigações irão continuar para fecharmos alguns pontos que ainda estão em aberto, como por exemplo, se há outras pessoas envolvidas no esquema criminoso”, mencionou a delegada.

Procedimentos

Os militares da FAB responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Eles estão à disposição da Justiça e da Força Aérea Brasileira.

O financiador responderá pelos mesmos crimes, além de financiamento de drogas, crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo. O responsável por cooptar as mulas responderá por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

*Com informações da assessoria

