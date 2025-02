Implurb alerta sobre golpe de e-mail envolvendo alvarás

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) emitiu um alerta urgente para contribuintes e usuários do sistema de licenciamento urbano sobre um e-mail falso que circula na internet. A mensagem, intitulada “irregularidade no alvará da prefeitura”, tenta enganar os destinatários com informações falsas sobre uma empresa alvo de denúncia anônima, incluindo um número de telefone para contato.

No corpo do e-mail, é possível identificar que se trata de um golpe. Em Manaus, não existe um “Departamento de Licenciamento Urbano e Obras – Prefeitura” nem o cargo de gestor de licenciamento e fiscalização, como mencionado na mensagem fraudulenta.

Como identificar o e-mail falso

O Implurb destacou outros indícios que comprovam a fraude:

A logomarca da Prefeitura de Manaus usada no e-mail é totalmente diferente da oficial.

O endereço eletrônico do remetente ( [email protected] ) não corresponde à extensão dos e-mails oficiais da Prefeitura, que utilizam o domínio @manaus.am.gov.br.

Além disso, o Implurb ressaltou que atua na emissão de alvarás de construção, e não de funcionamento, como citado erroneamente no e-mail fraudulento.

Orientação

Diante da situação, o Implurb acionou sua assessoria jurídica e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) para investigar o caso. A autarquia reforçou a orientação para que os contribuintes não cliquem em links suspeitos ou forneçam informações pessoais.

Em caso de dúvidas, os usuários devem entrar em contato diretamente com o Implurb por meio dos canais oficiais.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Procon alerta sobre golpe do empréstimo consignado em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱