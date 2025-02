Garantida gratuidade para 212 mil estudantes da rede pública de ensino

Com o objetivo de assegurar benefícios essenciais à população, a Prefeitura de Manaus firmou convênio com o governo do Estado para garantir a gratuidade no transporte público a 212 mil estudantes da rede pública municipal e estadual da cidade.

Trata-se de mais uma ação da gestão David Almeida para evitar a evasão escolar e fazer com que os alunos se sintam mais estimulados a irem à escola.

Serão beneficiados com a gratuidade 118.135 alunos da rede estadual de ensino, além de mais 93.988 estudantes de escolas da rede municipal.

Além da gratuidade, será mantida a meia-passagem para estudantes de escolas particulares, cursos livres, técnicos, de língua estrangeira, pré-vestibulares, supletivos, faculdades e universidades públicas ou privadas.

Aplicativo

Para acessar a gratuidade, os estudantes devem baixar o novo aplicativo, que fornece uma nova experiência tecnológica com mais serviços e funcionalidades à população da capital.

O app “Sou Estudante Manaus” permite aos estudantes identificar se possuem o cartão PassaFácil Estudantil e, em caso negativo, permite solicitá-lo gratuitamente, com a opção de retirada em terminais ou entrega em casa (com taxa de envio). Além disso, o aplicativo facilita a solicitação de segunda via de formulário online.

Praticamente, todo o atendimento para estudantes é feito pelo aplicativo, e o deslocamento a locais de atendimento será coisa do passado.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱