Rubynho traz o melhor do pagode baiano para Manaus e lança DVD especial

Manaus (AM) – O cantor Rubynho, um dos grandes nomes do pagode baiano, desembarca em Manaus com duas apresentações imperdíveis em fevereiro. Com uma carreira marcada pelo sucesso à frente do grupo Oz Bambaz e agora consolidado em trajetória solo, ele promete noites de muita energia e nostalgia para o público amazonense.

A primeira parada será no Pagodinho do Container, no dia 8 de fevereiro. O evento começa às 21h, e os ingressos já estão disponíveis, com valores a partir de R$ 50 (pista). Já no dia 21 de fevereiro, Rubynho será uma das atrações do Bloco Me Abraça e Me Beija, um dos mais esperados do Carnaval de Manaus. A folia começa às 16h, e os ingressos variam entre R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira).

Artista revive emoções

Além das apresentações, Rubynho está lançando seu novo projeto audiovisual, o DVD “Baú do Rubynho”, uma viagem musical pelos grandes sucessos da sua carreira. O projeto conta com participações especiais de Xanddy, Léo Santana, Flavinho, Márcio Victor, Igor Kannário e sua filha Lunna, tornando cada faixa uma celebração do pagode baiano. Com um repertório recheado de hits como “Manuela”, “Tchuco” e “Mão na Cabeça e Rala”, o DVD traz também uma faixa inédita que promete surpreender.

“O ‘Baú do Rubynho’ é uma forma de reviver momentos especiais e compartilhar memórias que sempre estarão vivas no coração de todos nós”, afirma o cantor. Gravado em um cenário intimista e vibrante, com direção artística de Thiago Matarazzo, o DVD une nostalgia e inovação em uma experiência visual e sonora inesquecível.

Rubynho segue levando sua autenticidade e carisma para os palcos, misturando passado e presente em uma trajetória de sucesso.

Agenda de Serviço

📅 8 de fevereiro

Evento: Pagodinho do Container

Pagodinho do Container Horário: 21h

21h Ingressos: A partir de R$ 50 (pista)

A partir de R$ 50 (pista) Local: Pagodinho do Container, Manaus

📅 21 de fevereiro

Evento: Bloco Me Abraça e Me Beija

Bloco Me Abraça e Me Beija Horário: 16h

16h Ingressos: R$ 80 (meia-entrada), R$ 160 (inteira)

R$ 80 (meia-entrada), R$ 160 (inteira) Local: Avenida Cosme Ferreira, 7399, São José I, SESI Clube do Trabalhador, Manaus

( * ) Portal Em Tempo, com informações da assessoria.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱