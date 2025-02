Amazonas registra abertura de empresa em 13 minutos

Com o sistema do Portal de Serviços os usuários tiveram atendimento com tempo médio de 53 minutos no mês de janeiro.

A Junta Comercial do Estado (Jucea) alcançou novo recorde no atendimento em janeiro, ao registrar empresas em janeiro, com 13 minutos, de acordo com o Sistema de Registro Mercantil (SRM), da autarquia. O novo tempo para liberação, do registro de empresas no estado, ainda destaca a diminuição do tempo médio de atendimento em atos empresariais que, de 1h e 20min, baixou para 53 minutos, comparado a janeiro de 2024.

Nos últimos quatro anos, com a implementação de sistema digital para o registro mercantil, por intermédio do Portal de Serviços, o sistema do SRM aponta contínua diminuição de tempo de atendimento nas constituições alterações ou baixas empresariais.

Segundo o banco de dados da SRM, o impacto decrescente de tempo nos atos de registros mercantiscomo constituição, alteração ou baixa registraram a média anual de atendimento em 2020; 17h 20min, em 2021; 13h23min; 2022; 9h:32mim; em 2023, 4h:28 min e 2024, 1h:30.

“Priorizamos a funcionalidade das ferramentas do sistema do registro mercantil, que são de fácil acesso e autoexplicativas. Assim, proporcionamos facilidade ao empreendedor, diminuímos a burocracia e ainda economizamos o tempo do empresário”, destacou a presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins.

Registro Mercantil

Em janeiro, 1.224 novas empresas foram constituídas, de acordo com o SRM, registradas no segmento de Serviços em 51,88%, Comércio 37,26% e Indústria 10,86%.

As principais atividades econômicas registradas, em janeiro, estão no comércio de produtos alimentícios, bebidas, cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal e serviços de escritório.

