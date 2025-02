Onça resgatada ficará em abrigo provisório na casa da família que a criava no AM

A onça-pintada resgatada em Santo Antônio do Içá foi devolvida à família que a criava como animal de estimação e permanecerá, temporariamente, em um abrigo provisório construído pela Prefeitura Municipal. O local foi adequado para garantir a segurança e o bem-estar do animal até que sua remoção definitiva seja autorizada pelos órgãos competentes.

O resgate foi realizado em uma ação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Militar e Defesa Civil. Inicialmente, a transferência do animal para o 8º Batalhão de Infantaria de Selva, em Tabatinga, foi planejada, mas acabou sendo cancelada devido à falta de uma licença específica para o transporte.

Diante disso, ficou acordado que a onça permaneceria sob os cuidados da família, com monitoramento constante da Secretaria de Meio Ambiente e da Polícia Militar. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) acompanha o caso e deve definir nos próximos dias o destino definitivo do animal.

A Prefeitura de Santo Antônio do Içá reafirma seu compromisso com a preservação da fauna e do meio ambiente, garantindo que todas as decisões estão sendo tomadas com base no bem-estar do animal e na legalidade dos procedimentos.

