VÍDEO: Avião cai em cima de ônibus e deixa dois mortos

Um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, atingindo um ônibus em pleno trânsito, nesta sexta-feira (7).

O acidente ocorreu por volta das 7h20, próximo aos centros de treinamento do Palmeiras e do São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois ocupantes da aeronave foram encontrados sem vida, com os corpos carbonizados. As identidades das vítimas ainda não foram reveladas pelas autoridades.

Por conta do acidente, a Avenida Marquês de São Vicente foi completamente interditada nos dois sentidos para o trabalho das equipes de resgate e investigação.

A aeronave envolvida no acidente era um King Air F-90, com capacidade para oito passageiros. O avião, que tinha o prefixo PS-FEM, pertencia à empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos. Ele havia decolado do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, com destino a Porto Alegre (RS), transportando duas pessoas a bordo.

Na queda, o avião colidiu com um ônibus da viação Santa Brígida, provocando um incêndio no veículo. Pelo menos seis pessoas que estavam no local ficaram feridas, incluindo um motociclista atingido por uma placa de sinalização e uma passageira que estava dentro do ônibus. Ambos foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde próximas.

O tenente Jefferson Souza, da Polícia Militar, confirmou que além das duas vítimas fatais, houve seis feridos em solo. “Cinco pessoas que estavam no ponto de ônibus e uma que passava pelo local no momento da queda sofreram ferimentos leves”, informou.

Ele também destacou que, embora o ônibus tenha pegado fogo, as chamas não se alastraram de imediato, permitindo que todos os passageiros saíssem a tempo.

Motoristas que trafegavam pela região registraram o momento da queda e compartilharam imagens nas redes sociais, onde era possível ver uma densa nuvem de fumaça no local.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lamentou o ocorrido e afirmou, por meio das redes sociais, que disponibilizou toda a estrutura municipal necessária para prestar assistência às vítimas do acidente aéreo.

*Com informações Metropoles

