Evento em Manaus promove transformação por meio da saúde emocional

Manaus (AM) – Manaus sediará o evento “Saúde Emocional: Construindo Equilíbrio e Bem-Estar” no dia 12 de fevereiro, no Teatro Manauara, das 19h às 22h. Idealizado pela psicóloga e mentora de carreira Cintia Lima, o encontro reúne uma equipe de profissionais qualificados para oferecer ferramentas que melhorem a qualidade de vida dos participantes.

Em um mundo acelerado, onde o trabalho, a rotina e as pressões diárias afetam a saúde mental, é essencial aprender a lidar com o estresse, a ansiedade e os desafios emocionais.

“O evento será uma experiência prática, abordando questões que afetam a vida pessoal e profissional, com ferramentas aplicáveis ao dia a dia”, explica Cintia Lima.

A iniciativa surgiu da necessidade crescente de ajudar pessoas que enfrentam sintomas de estresse, esgotamento, ansiedade ou depressão, principalmente no início do ano, quando muitos buscam mudanças para o futuro.

Além de Cintia Lima, especialista em desenvolvimento humano com certificações internacionais, o evento contará com profissionais de diversas áreas, como psicanálise, ciências da educação, gestão de recursos humanos, administração, engenharia, programação neurolinguística e coaching.

Os temas abordados incluirão:

Identificação de transtornos emocionais (estresse e ansiedade)

Desenvolvimento da inteligência emocional

Técnicas para lidar com emoções desafiadoras

Atenção plena (mindfulness)

Resiliência

Prevenção do burnout

Promoção da saúde emocional no ambiente corporativo

Empresas que investem no bem-estar emocional dos colaboradores também encontrarão conteúdos sobre produtividade e qualidade de vida no trabalho.

Autoconhecimento e transformação

O psicanalista e mentor de carreira Rogério Oliveira, um dos palestrantes, destaca que o objetivo principal do evento é proporcionar autoconhecimento e direção para uma vida equilibrada.

“Queremos oferecer uma visão clara do que precisa ser feito para promover uma transformação pessoal, reduzindo sintomas como insônia, estresse e procrastinação, enquanto estimulamos a motivação, concentração e resiliência”, afirma.

Interessados em participar do evento “Saúde Emocional: Construindo Equilíbrio e Bem-Estar” podem obter mais informações e se inscrever pelo telefone (92) 99272-1349.

Novidades podem ser acompanhadas no Instagram da organizadora, Cintia Lima, no perfil @psi.cintialima

( * ) Portal Em Tempo, com informações da assessoria

