“Equilíbrio Emocional” é temática de palestra com a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa

Manaus (AM) – A inteligência emocional é um dos pilares do sucesso profissional, familiar, pessoal e comunitário. Há consenso de que a serenidade e a consciência na tomada das decisões tornam os nossos atos mais corretos e nossas conquistas mais prováveis e certas.

Entretanto, estudos e pesquisas apontam que 4% da população mundial ainda não conseguem identificar emoções e que esse número chega a 16% nos escalões dos altos executivos e CEOs. Por isso, a conquista do controle emocional pressupõe muita informação e treinamento.

Pensando nisso, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), por meio do Departamento de Assistência à Média e Pequena Indústria (Dampi), traz a Manaus, para participar de seu ciclo de palestras, a psiquiatra e especialista em temas relacionados ao comportamento, Ana Beatriz Barbosa Silva. No próximo dia 2 de agosto, ela vem falar sobre a “Importância do Equilíbrio Emocional nas Tomadas de Decisões”. Ainda há ingressos à venda.

Histórico

Formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ana Beatriz recebeu o título de professora Honoris Causa, pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (UniFMU). Desde 2009, é consultora do programa “Mais Você”, da Rede Globo. Neste ano, passou a ser host do podcast PodPeople. A especialista é palestrante em diversas áreas do comportamento humano e autora de 14 livros publicados, com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos.

Como participar

Os ingressos para a palestra da Dra. Ana Beatriz, podem ser adquiridos no site da Ingresso Mix https://ingressomix.com/comprar/231/DRA.ANA_BEATRIZ-_MANAUS. Os valores variam conforme o lugar escolhido: de R$ 120 (meia entrada para o mezanino) a R$ 360 (inteira para o setor premium), acrescidos dos tributos. O evento será realizado, às 19h30, em 2 de agosto, no auditório do Studio 5, situado na avenida General Rodrigo Otávio, nº 3373, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus. A classificação etária é livre.

